El Auditorio de la Fundación Caja Círculo acogerá el recital. GIT

La Sociedad Filarmónica de Burgos termina ciclo al representar 'Asómbrate'

La actuación será el viernes 5 de diciembre en el Auditorio ElCírculo y ya se pueden adquirir las entradas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:07

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos programan este viernes, 5 de diciembre, a las 20:15 horas, en el Auditorio ElCirculo de la capital burgalesa, el estreno del espectáculo multidisciplinar 'Asómbrate', del grupo Ensemble 4.33, última de las tres actuaciones programadas del ciclo 'Literatura en Música', desarrollado conjuntamente por ambas instituciones en el marco de la nueva temporada musical 2025/26 que promueve la Sociedad Filarmónica de Burgos.

El espectáculo que presenta el Ensemble 4.33 - 'Asómbrate. Cuatro cuentos del mundo y cuatro técnicas de sombras'- toma como base cuentos de tradición oral de diferentes culturas, entre ellas la española, y los convierte en un formato escénico de música, danza y teatro de sombras, subrayando la importancia de la transmisión oral como matriz de la literatura y del patrimonio inmaterial. La formación está compuesta por José María Corvo, composición musical y piano; Alicia Garrudo, flauta y dirección; Olga Martínez, danza, e Israel Muñoz, actor manipulador.

Con el estreno de 'Asómbrate' concluye esta primera colaboración conjunta entre el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos, un encargo realizado al colectivo multidisciplinar 4.33, cuyo nombre proviene de una de las obras más revolucionarias del siglo XX, '4'33'' (1952), de John Cage, compuesta para cualquier instrumento o combinación de instrumentos, en la que sólo se oye… el silencio. No es que vayamos a presenciar una representación del silencio, pero sí es importante poner en relieve, sin duda, el silencio, la pausa, la respiración, como elementos imprescindibles de la lengua y de la música.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse desde una hora antes de cada concierto en la taquilla del auditorio ElCírculo. Los jóvenes tienen una tarifa reducida a 5 euros, en cada concierto.

