Uno de los equipos participantes en el Asti Robotics Challenge, en una edición anterior. AYTHAMI PÉREZ

TecnoBurgos for Kids regresa para acercar la tecnología al alumnado de primaria

La iniciativa reunirá a más de 200 escolares de centros educativos de la ciudad, el 5 de diciembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (ProBurgos), ha presentado la segunda edición de TecnoBurgos for Kids, una jornada educativa que busca promover el interés por la programación, la robótica y la tecnología entre estudiantes de primaria. La actividad se celebrará el próximo 5 de diciembre en el Fórum Evolución, en colaboración con la Fundación ASTI.

TecnoBurgos for Kids es una iniciativa incluida en el contrato de patrocinio firmado entre el Ayuntamiento de Burgos -a través de ProBurgos- y la Fundación ASTI, en el que se desarrollan dos actuaciones dirigidas al impulso del talento tecnológico juvenil: el ASTI Robotics Challenge, ya celebrado, y TecnoBurgos for Kids, que avanza ahora con su segunda edición

La iniciativa está dirigida a alumnado de 5º y 6º de primaria y pretende fomentar vocaciones STEM desde edades tempranas, promoviendo competencias vinculadas al pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Más de 200 alumnos y alumnas procedentes de los colegios Marista Liceo Castilla, Jueces de Castilla, Venerables y Fernando de Rojas participarán en la jornada, estructurada en dos bloques: una sesión teórica inicial para introducir conceptos relacionados con la tecnología y, posteriormente, un taller práctico donde los escolares aplicarán lo aprendido trabajando con kits robóticos. La mañana concluirá con un acto final y entrega de reconocimientos a los equipos participantes.

