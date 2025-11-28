Tellado llama desde Burgos a concentrarse en Madrid contra la «socialdelincuencia» de Sánchez El secretario general del PP alerta sobre corrupción y parálisis política tras la prisión de Ábalos y Koldo García y convoca a los ciudadanos este domingo en el Templo de Debod

El secretario general del PP, Miguel Tellado, hizo este viernes, 28 de noviembre, en Burgos un llamamiento a los ciudadanos para que acudan el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12:00 horas al Templo de Debod de Madrid, a una concentración sin siglas «ante la amenaza de un Sánchez que ha dejado atrás la socialdemocracia para abrazar la socialdelincuencia».

El dirigente 'popular' animó a los ciudadanos a que vuelvan a salir a la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha instaurado «una forma de gobernar donde cometer delitos es prácticamente la norma», horas después de conocerse la decisión del juez del Tribunal Supremo de meter en prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE; y el que fuera su asesor de total confianza, Koldo García. «Este Gobierno debería dimitir en bloque y salir del poder con las manos en alto», exclamó.

En su intervención durante el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades, que se celebra durante dos jornadas en el Monasterio de San Agustín de la capital burgalesa, Tellado sostuvo que «el problema» es que Pedro Sánchez «ha instaurado una nueva forma de gobernar» en la cuál «el Poder Ejecutivo no respeta los principios democráticos más básicos».

«La corrupción se extiende a lo largo y ancho de todas las instituciones que dependen de él, las alianzas se tejen con condenados por la justicia», apostilló para afirmar: «Sánchez ha dejado atrás la socialdemocracia para abrazar esa otra forma de gobernar marcada por el escándalo continuo y continuado que bien podía denominarse socialdelincuencia».

«Ése va a ser el gran legado de Pedro Sánchez: llevar a la izquierda española de la socialdemocracia a la socialdelincuencia», aseveró, y añadió que se trata de «una forma de gobernar donde cometer delitos es prácticamente la norma». Por ello, pidió a los ciudadanos que acudan a la movilización: «La España harta tiene una cita en Madrid para pedir elecciones y que se acabe ya esta agonía vergonzosa».

Tellado lamentó que en España haya un Gobierno que «se asfixia entre la espada de las investigaciones sobre sus escándalos y la pared de su soledad parlamentaria», para recordar a continuación el «día histórico» de ayer para el PSOE en el que perdieron la votación en el Congreso de los Diputados sobre la senda de déficit por la mañana y, por la tarde, «vieron entrar a dos padres fundadores del sanchismo en la prisión de Soto del Real».

«El sólido Ábalos, como le llamaba Pedro Sánchez, ya está encerrado entre sólidos barrotes como lo está también el gigante de la militancia. Así se refería Pedro Sánchez a Koldo García. El gigante de la militancia también está entre rejas porque parece ser que era un gigante de la corrupción. Todo lo era en el equipo de Pedro Sánchez desde que llegó a la Secretaría General del Partido Socialista toda la era Sánchez quedó resumida y ejemplificada en una jornada, en la de ayer», declaró.

Tellado se refirió a «la parálisis política« y a «esa soledad parlamentaria del Gobierno» con «esos vapuleos en el Congreso que nadie digno estaría dispuesto a soportar», así como a «ese trajín por los juzgados y las prisiones de España que se ha convertido ya en rutina del socialismo». «Hoy en España nos gobierna un socialismo sin rumbo, sin ningún horizonte más allá del de atacar a los servidores públicos que investigan su corrupción integral», exclamó.

«Poder autoritario que normaliza el delito»

El secretario general del PP lamentó que con Sánchez «se ha instaurado una nueva forma de ejercer el poder autoritaria que normaliza el delito y que ataca a los pilares esenciales de la democracia española». «En España no nos gobierna la socialdemocracia, que ya de por sí sería malo, viendo los resultados de su gestión. El problema no es solo que machaquen a la gente con impuestos, que renieguen de la libertad individual, que disparen la deuda, que estén creando una Administración gigantesca y tremendamente ineficaz, que quieran una sociedad clientelar, que ataquen los principios del mérito y de la capacidad», manifestó.

A su juicio, «el problema no es solamente ese» sino que «Sánchez ha instaurado una nueva forma de gobernar en la cuál el Poder Ejecutivo no respeta los principios democráticos más básicos». Tellado indicó que «el Gobierno que nació en un zulo de Otegi no podía acabar de otra forma que con esta agonía en los banquillos de los juzgados de toda España».

«La mayoría absoluta de los integrantes del Peugeot, de Sánchez, ya sabe cómo es una cárcel por dentro. Santos Cerdán abrió el camino. Ábalos y Koldo le han seguido. Y veremos si hay tres sin cuatro porque ya solo queda por caer y por visitar una prisión el uno. Porque ese trío está acorralado por la justicia por hechos que solo pudieron cometer gracias al poder que les otorgó Pedro Sánchez», argumentó.

Tellado consideró que la situación de España es «completamente insostenible» y recriminó que Sánchez pretenda que España «se acostumbre a vivir en este lodazal todos los días, semana tras semana y así durante cuatro años». Por ello, consideró que el Gobierno «debe dimitir en bloque» y «debe salir del poder con las manos en alto». «Deben dejar de arrastrar a España en su propia caída porque los españoles no se merecen esta degradación», apostilló.

«Situación de emergencia nacional»

Así, trasladó que ese es el mensaje que va a decir el domingo en Madrid «los demócratas» que salgan a la calle. «España vive una situación de emergencia nacional provocada nada más y nada menos que por el presidente del Gobierno«, subrayó, y añadió que «una crisis política sin precedentes, consecuencia de ese combo letal de parálisis y corrupción que caracteriza al Gobierno de Pedro Sánchez».

«Sánchez pretende secuestrar la voluntad popular y hay que decirle alto y claro que no se lo vamos a permitir», dijo, al tiempo que le culpó de haberse convertido en «un peligro para la democracia». En su opinión, «los españoles están completamente abandonados desde que gobierna la social delincuencia en España» por lo que apeló a «dar a España un cambio de rumbo».

En este sentido, invitó a los dirigentes de Vox a que participen en esta concentración del domingo y les pidió que «no se equivoquen de rival» a la hora de hacer oposición. «La del domingo es una concentración de demócratas que quieren blindar la democracia de España», exclamó, y añadió que «si los dirigentes de Vox se equivocan, nosotros le decimos a los votantes de Vox que están invitados».

«Esta es una concentración de todo aquel que quiera defender la democracia en España frente a la amenaza que representa Pedro Sánchez y todo su Gobierno. Será una concentración sin siglas, convocada por el líder de la oposición por el primer partido de España, porque es nuestra obligación, porque es nuestra responsabilidad. Y si otros deciden equivocarse y fallar a la España, nosotros desde luego no lo haremos», concluyó.