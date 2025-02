380 participantes en la final de la First Lego League Burgos 2025 El encuentro se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior, el sábado 22 de febrero, de 09:00 a 14:45 horas

La Universidad de Burgos celebrará el sábado 22 de febrero, la décimo cuarta edición del Evento clasificatorio First Lego League Burgos, en una jornada de marcado tono lúdico y diversión que organizan la Asociación Ingeniera Soy y la Universidad de Burgos.

El encuentro, que se desarrollará en las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior (Campus Milanera) en horario de 09:00 a 14:45h, reunirá a un total de 53 equipos con 380 chicos y chicas de entre 4 y 16 años, de las distintas provincias de Castilla y León, Cantabria y Navarra y a más de 1200 asistentes que presenciarán este gran evento de ciencia, tecnología y diversión. El torneo podrá seguirse en directo en el canal de YouTube de la Universidad de Burgos o en la página First Lego League donde estará disponible toda la información.

Competencias STEM

First Lego League, de referencia en España, es un programa internacional educativo promovido por Lego Education y la Fundación First en el que se fomenta las vocaciones tecnológicas entre estudiantes de 5 a 16 años mediante experiencias de aprendizaje basadas en robótica y áreas STEM (acrónimo en inglés para identificar Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Cada año, se presenta un Desafío (inspirado en un área del mundo real) que esta temporada se llama Submerged y se centra en los océanos y fondos marinos. Mediante el pensamiento creativo y la tecnología Lego los participantes trabajan durante meses en un Proyecto de Innovación y en el Diseño y Programación de un robot Lego desarrollando hábitos de aprendizaje, valores y habilidades de trabajo en equipo para defender su proyecto de innovación y para diseñar, construir y programar un robot que compite para superar el mayor número de misiones. Un emocionante evento de robótica y tecnología que podremos disfrutar el próximo 22 de febrero.

Fomento de la inclusión

En esta 19ª edición de First Lego League en España, se están celebrando 34 eventos clasificatorios First Lego League como el de Burgos. Los equipos seleccionados tendrán la oportunidad de participar en la Gran Final First Lego League España que se celebrará el 29 de marzo de 2025, en Ferrol (A Coruña).

La UBU, a través de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, mantiene su apuesta por este programa de robótica educativa para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas.

El torneo podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Universidad de Burgos o de la página First Lego League donde estará disponible toda la información. También se puede seguir la competición a través de la cuenta de X (Twitter) de #FLLBurgos