Burgos celebra el viernes la segunda edición del festival UBUNOW

Crudo Pimento, Nico Miseria, Sal del Coche y Ángels & The Sonny Ángels son los cuatro grupos que actuarán en la segunda edición del Festival UBUNOW, este viernes, 10 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en la Sala Andén, 56 de Burgos. Un festival que se caracteriza con un enfoque experimental y capacidad para mezclar géneros y conectar con el público, que ejemplifican la vitalidad creativa de la música actual.

Las entradas ya están disponibles a través de UBU Entradas sin gastos de gestión (10 euros la entrada ordinaria y 7 euros para estudiantes de la Universidad de Burgos, previa acreditación). También podrán adquirirse en la taquilla de Andén 56 (de 17 a 21 h.).

Crudo pimiento

Crudo Pimento llega a Burgos para presentar su nuevo disco, 'El Carmen 13:7', un trabajo sorprendente, que gana con cada escucha y esconde tantas referencias que se convierte finalmente en una roca solidísima.

Hay quien dice (probablemente con razón) que la cultura y, en concreto, la música crecendesde las periferias, desde las zonas más alejadas de lo común, y que al final son las que más terminan aportando al avance. Crudo Pimento han viajado hasta esas zonas, las han devorado y aquí las devuelven masticadas (poco) y reivindicándolas: la música del Atlas, la música jamaicana más primitiva, las bases rítmicas caribeñas, el hardcore o incluso el trash metal, barnizado siempre por esa indeleble marca de la casa que les ancla a sus raíces: el folklore murciano, el flamenco e incluso las Salves o la Semana Santa.

Arriba, el grupo Sal del Coche; abajo a la izda. Nico Misería y a su lado, Angels.

En cuanto a la producción, de la que se ha encargado Raúl Frutos en su propio estudio, ellos mismos explican: «Este disco es una grabación de campo embrutecida, alejada aún más de la homogeneidad. Con un touareg cantando verdiales con un micrófono roto, real como la vida».

Nico Miseria

Compositor, productor, intérprete y poeta, Nico Miseria, nacido en Ciudad Real y crecido en Almansa, ha logrado fusionar su autenticidad como cantante con su faceta de autor y productor, creando un estilo propio, único y fácilmente reconocible. Su música se caracteriza por la sinceridad y la simplicidad, siempre fiel a sí mismo.

Su nombre empezó a sonar como productor de la difunta Gata Cattana, Dellafuente,Maka, Soto Asa o Bejo, y hoy yadeja atrás un extenso catálogo compuesto por cuatro álbumes e infinidad de colaboraciones como Mir Nicolás, Tote King,Diego900, Faenna, Cráneo, N-Wise, ILLPequeño y Nico Mir.

'Barriovajero Navajero' (2019), 'Tercer Verano del Amor' (2021), 'El Periplo del Héroe' (2023), o 'Yo No Soy Yo' (2024) fueron trabajos con los que fue consolidando su autenticidad y celebró por toda España con distintas giras auto gestionadas, siempre manteniendo el carácter de artista independiente.

Sal del coche

Sal del Coche son la banda más libre que uno pueda concebir. Son tan libres que ni siquiera pueden definirse como una banda al uso, sino como una suerte de agrupación sin número fijo de miembros que gira alrededor de Lizardi, Alberto y Jangitz, tres músicos vizcaínos para los que la idea de género musical es poco más que un estorbo triste y limitador.

Sal del Coche son pura música en movimiento, pura deconstrucción de cualquier patrón previo, del post-punk, de la electrónica de baile y del hip hop. Son una explosión de baile y requiebros melódicos y libertad creativa y de color en el gris que nos rodea.

Ángels & Tje Sonny Ángels

Nacida en Burgos, Ángels es una artista con sede en Madrid que, bajo la influencia del pop, explora temas como el síndrome del impostor, la culpa y el deseo de ser suficiente para sí misma.

Influenciada por diversos estilos como el pop, el indie y el R&B alternativo, ángels encuentra inspiración en artistas nacionales como Aitana, Samuraï e Irene Garry, así como en talentos internacionales como Bakar, Dijon y Jorja Smith.

Su primer sencillo 'cruzar sin mirar', lanzado el 23 de noviembre del pasado año, ha acumulado más de 4.000 reproducciones en plataformas musicales como Spotify, y cuenta con un videoclip disponible en YouTube. habla sobre la necesidad de poner límites en una relación. Este single rompe con su línea pop anterior y mezcla referencias de artistas contemporáneos de la nueva ola, como Judeline, Rusowsky o Paloma Mami; y géneros como el reggaeton, el indie pop y el bedroom pop.

En 2025, Ángels continuó consolidando su proyecto con lanzamientos destacados como 'Atándome', junto a la artista sevillana Reyes Santa. El tema aborda, sobre un beat the jersey club, las contradicciones emocionales y la lucha interna por reconocer aquello que nos ata y nos hace daño, combinando la voz aflamencada de Reyes Santa con la dulzura de Ángels, generando una atmósfera cargada de sentimiento y frescura Este mismo año también estrenó 'El Altar', en colaboración con el artista gallego-madrileño SUSX.

En paralelo, Ángels dio un paso más en su carrera con la formación de banda para potenciar su proyecto en directo bajo el nombre Ángels & The Sonny Ángels. Este formato enriquece su propuesta con un sonido más sólido y enérgico, preparado para festivales y salas. Su debut en directo fue en el ciclo burgalés Música Viva, donde presentó su proyecto al público con gran acogida