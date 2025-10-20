Ciencia, cultura y tecnología emergente se dan cita en Burgos durante el V Ágora Internacional El encuentro, que se desarrollará del 29 al 31 de octubre, contará con destacados ponentes como Pilar Mateo, una las 10 científicas más prestigiosas de España

La Universidad de Burgos celebra del 29 al 31 de octubre el V Ágora Internacional, bajo el lema 'Tecnologías Emergentes y Sociedad'. Un encuentro que reunirá a expertos, innovadores y líderes comprometidos con mejorar la sociedad a través de la educación inclusiva, la tecnología emergente y el bienestar. La inscripción es gratuita.

En el encuentro participarán destacados ponentes, como Pilar Mateo, entre las 10 científicas más prestigiosas de España y entre las 100 primeras a nivel mundial y finalista del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, o Javier Sirvent, bautizado por los medios como el primer Technology Evangelist español, es considerado como uno de los cerebros más privilegiados del mundo de las tecnologías exponenciales en España.

La inauguración tendrá lugar el miércoles, 29 de octubre, a las 16:30 horas, en el Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, donde se desarrollarán la mayoría de las actividades de los primeros días. Además, en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos tendrá lugar una ponencia sobre tecnología para comprender el patrimonio y una visita nocturna. El tercer día está reservado para el desarrollo de talleres en La Estación de la Ciencia y la Tecnología. Algunas de las ubicaciones del V ÁGORA, pueden estar sujetas al aforo, por lo que el orden en la inscripción es importante.

En un mundo donde la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el big data y otras tecnologías se configuran como fuerzas transformadoras que están reconfigurando nuestras aulas, la investigación, la innovación y la sociedad en general, Ágora propone un espacio de reflexión y acción que conecta la vanguardia tecnológica con los proyectos, ideas e innovaciones en diferentes áreas, dentro un contexto internacional.

Organizado por el Proyecto DIRTTE y el grupo de Investigación DINPER, Ágora cuenta con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación que aborda aspectos de las Tecnologías Emergentes como recurso para el profesorado, este congreso conecta educación, sociedad y empleo de manera innovadora; la Agencia Estatal de Investigación, Fundación Círculo Burgos y el Cabildo Metropolitano de Burgos.