Un investigador de la Universidad de Burgos, el español con más publicaciones en Expresión Corporal Encabeza un listado de 567 investigadores con 338 publicaciones, que suman 1.700 citas en total

El profesor David Hortigüela Alcalá, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos (UBU), es el investigador con mayor número de publicaciones en España en el Área de Didáctica de la Expresión Corporal, según la base de datos académica DIALNET. Esta base de datos reúne la producción científica en español más relevante del ámbito universitario. Un logro personal que refleja el compromiso de la Universidad de Burgos con la investigación educativa. Según los últimos datos del portal, Hortigüela encabeza un listado de 567 investigadores con 338 publicaciones, que suman 1.700 citas en total.

Catedrático del Área de Didáctica de la Expresión Corporal, el más joven de la Universidad de Burgos, y director del Departamento de Didácticas Específicas y del Área de Didáctica de la Expresión Corporal, Hortigüela también encabeza el grupo de investigación reconocido 'Enseñanza e Investigación en Educación Física (ENIEF)' y el de Innovación 'Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte (PEFIDE)'.

Su trayectoria científica supera las 450 publicaciones, con estancias de investigación en más de una decena de países. Forma parte de diversidad de proyectos de investigación, así como del panel de evaluadores en distintas agencias internacionales y del consejo revisor de multitud de revistas educativas internacionales.

Sus campos de trabajo se centran, entre otros, en la enseñanza y evaluación de la Educación Física, un ámbito clave para promover el bienestar, la salud y la inclusión del alumnado a través del movimiento. Fiel defensor de la docencia (obtuvo el premio Abanca al 2º mejor docente universitario de España), realiza una apuesta firme por la investigación educativa y la formación del profesorado, fomentando enfoques metodológicos que potencian el aprendizaje significativo y la participación activa del alumnado.

