Diez científicos de la UBU, entre los más influyentes del mundo, según el ranking de Stanford Para su valoración se tiene en cuenta el número de artículos publicados, tiempo en activo, o el número de citas de los trabajos para elaborar dos listados, uno que valora la trayectoria profesional completa y otro que recoge a las personas más citadas en 2024

El ranking elaborado por la Universidad de Stanford con la clasificación del 2% de personal científico más influyente del mundo, incluye en su última edición a 10 investigadores vinculados a la Universidad de Burgos.

'Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists' selecciona a los investigadores a partir de la mayor base de datos de citas y resúmenes de artículos científicos revisada por pares - 'Scopus'– y analiza, entre otros indicadores, el número de artículos publicados, tiempo en activo, o el número de citas de los trabajos para elaborar dos listados. Uno que valora la trayectoria profesional completa y otro que recoge a las personas más citadas en 2024.

De este modo en ambos listados aparecen Santiago Aparicio, Roberto Sanz y Edgar Ventosa. En el ranking que evalúa la carrera científica global también aparecen María Luisa González San José, Ángel Vegas y Juan José Rodríguez, mientras que en el elaborado según la producción científica de 2024 figuran Carlos Larrinaga, Víctor Revilla Cuesta, Andrés Bustillo y Juan Francisco Mielgo Ayuso, que entra por primera vez en este ranking.

Santiago Aparicio Martínez (Área de Química Física, Facultad de Ciencias)

Profesor titular del Departamento de Química e investigador en el ICCRAM de la Universidad de Burgos, cuenta con una sólida trayectoria académica e investigadora y una amplia experiencia internacional, que incluye su etapa como Profesor Fulbright en Texas A&M University (Estados Unidos). Actualmente dirige la Unidad de Investigación Consolidada 305, financiada por la Junta de Castilla y León, donde lidera un equipo multidisciplinar dedicado al diseño y desarrollo de materiales avanzados para aplicaciones estratégicas en energía, medioambiente y sostenibilidad.

Su investigación se centra en la creación de materiales innovadores destinados a afrontar algunos de los desafíos más críticos a nivel global, como la captura y reducción de emisiones de CO₂ para mitigar el cambio climático, la purificación y reutilización de agua mediante la eliminación de contaminantes emergentes, el desarrollo de procesos sostenibles para la producción y almacenamiento de energía, así como la catálisis avanzada y la producción de combustibles solares y biocombustibles. Estos trabajos integran una visión holística que conecta la ciencia fundamental con la innovación tecnológica, impulsando soluciones con impacto real en la transición energética y en la protección medioambiental.

Para alcanzar estos objetivos, el profesor Aparicio combina modelización multiescala, supercomputación e inteligencia artificial, herramientas que permiten acelerar el descubrimiento y la optimización de materiales con propiedades específicas, reduciendo de forma significativa los tiempos y costes asociados a su desarrollo experimental. Su investigación también se centra en la predicción de la toxicidad y del impacto ambiental de nuevos compuestos y materiales, con el propósito de garantizar su compatibilidad con la salud humana y con el medio natural, contribuyendo así a un desarrollo tecnológico seguro y sostenible.

A lo largo de su carrera, ha publicado más de 350 artículos en revistas científicas de alto impacto, muchos de ellos en colaboración con investigadores de centros líderes a nivel internacional. Además, ha dirigido proyectos de investigación competitivos a nivel nacional, regional y europeo, participando de forma activa en programas estratégicos como Horizonte Europa. Su trabajo ha generado avances significativos en áreas clave como la economía circular, el diseño de procesos industriales sostenibles y la creación de nuevas tecnologías para la mitigación de la contaminación y la transición hacia un modelo energético más limpio.

La labor de Santiago Aparicio se caracteriza por un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, consolidando su papel en la investigación orientada a la resolución de los retos medioambientales y energéticos más urgentes, promoviendo la colaboración internacional y el desarrollo de soluciones que abordan los grandes desafíos globales de nuestra sociedad

Andrés Bustillo Iglesias (Área: Lenguajes y Sistemas Informáticos, Facultad de Humanidades y Comunicación)

Catedrático de Universidad en el Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos forma parte del Grupo de Investigación ADMIRABLE. Realizó su tesis doctoral entre el Physikalish-Technische Bundesanstalt de Berlin y la Universidad de Valladolid sobre el desarrollo de nuevos láseres de alta potencia. Tras su defensa en el año 2000, fue durante 7 años Responsable de Proyectos de I+D en la empresa Nicolás Correa S.A., líder europea en la fabricación de fresadoras de grandes dimensiones.

En el año 2007 se incorporó a la Universidad de Burgos, centrando su labor investigadora en la aplicación de técnicas de Minería de Datos y Aprendizaje Automático a distintos problemas industriales, especialmente de la industria metal-mecánica, tales como la predicción de la calidad superficial en piezas mecanizadas o el desgaste de herramienta en distintos procesos de corte por arranque de viruta. En paralelo, en los últimos años ha iniciado una nueva línea de investigación en la aplicación de la Realidad Virtual en la industria burgalesa, la docencia universitaria y la difusión del patrimonio fundando el laboratorio XRAI-Lab en la Universidad de Burgos. En la actualidad dirige distintos proyectos tanto nacionales como internacionales que pretenden acercar la investigación puntera en estos campos a la sociedad: desde simuladores en Realidad Virtual para entrenar habilidades en el mantenimiento de aerogeneradores hasta sistemas inteligentes que reduzcan el impacto ecológico del funcionamiento de grandes máquinas industriales. Este trabajo de investigación se ha materializado en más de 100 artículos y ponencias en congresos internacionales, así como la co-invención de una patente licenciada a nivel mundial.

María Luisa González San José (Área de Tecnología de los Alimentos. Facultad de Ciencias)

Catedrática de Universidad del Área Tecnología de los Alimentos, de la Universidad de Burgos (2017-2025) es doctora en Ciencias por la UAM (1989) habiendo realizado su tesis doctoral en el CSIC, especializándose en el estudio de compuestos fenólicos de la uva y sus derivados. Realizó estancias postdoctorales en La Universitá degli Studi di Pisa y en la UAM, ampliando su especialización a otros componentes bioactivos presentes en diferentes alimentos de origen vegetal. Se incorporó, a finales de 1991, al Campus de Burgos de la entonces Universidad de Valladolid, en el área de Tecnología de los Alimentos, poniendo en marcha un área inexistente hasta la fecha en este Campus.

Actualmente, es miembro de la UIC073 (Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León), de la que fue directora durante 3 años. Su actividad investigadora principal se ha mantenido en las líneas de su formación pre y post doctoral (componentes bioactivos de los alimentos), habiendo conseguido hacer de ellos una línea exitosa para el grupo de investigación tanto a nivel de financiación como de generación y transmisión de conocimiento. Así, ha participado en varios proyectos de financiación europea (Acciones Cost e IRSE); ha sido IP de múltiples proyectos nacionales y autonómicos, y de contratos con empresas y otras entidades. Es coautora de más de ciento treinta artículos científicos, en los últimos años mayoritariamente en revistas de primer cuartil; es autora o coautora de más de veinte capítulos de libro de editoriales prestigiosas, y es coautora de una patente licenciada a nivel nacional. Ha participado en múltiples congresos internacionales y nacionales, así como en otras actividades de transferencia del conocimiento como jornadas técnica y seminarios. Todo ello le ha permitido el reconocimiento de seis tramos de investigación y uno de transferencia.

Carlos Larrinaga González (Área de Economía Financiera y Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales)

Catedrático de Universidad del área de Economía Financiera y Contabilidad, así como Coordinador del área científica de Empresas y finanzas (EYF) en la Agencia Estatal de Investigación. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo un doctorado y en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, ha sido invitado a impartir clases y conferencias en universidades de Argentina, Australia, Canadá, Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Noruega, Portugal y Reino Unido.

Carlos Larrinaga coordina la Unidad de Investigación Consolidada UIC-200 y ha dirigido y participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, dentro del Grupo de Investigación ERGO. Su investigación se centra en el papel de las empresas en el desarrollo sostenible y, especialmente, la divulgación de sus impactos sociales y ambientales. En esta materia ha asesorado al Congreso de los Diputados en la redacción de la Ley 11/2018 de reforma mercantil en materia de información no financiera y diversidad.

Carlos Larrinaga es miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales y actualmente es editor asociado de European Accounting Review y de Critical Perspectives on Accounting.

Juan Francisco Mielgo Ayuso (Área de Fisiología)

Graduado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, se doctoró en 2013 en el programa de Investigación Biomédica de la Universidad del País Vasco. Actualmente es Profesor Titular de Universidad en el Área de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, donde coordina el Grupo de Investigación Reconocido IAFIV (Investigación Avanzada en Fisiología Integrativa para la Vida). Además, es Secretario de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), donde coordina el grupo de trabajo de nutrición para el ejercicio y el deporte.

Su investigación se centra en la fisiología del ejercicio y la nutrición aplicada a la salud y al deporte, con especial interés en la recuperación muscular. Tras una amplia experiencia en el ámbito del rendimiento deportivo, ha extrapolado este conocimiento a otros colectivos como el envejecimiento, la fragilidad y las enfermedades neuromusculares, con el objetivo de mejorar la función muscular y la calidad de vida. Sus líneas de trabajo incluyen el estudio de estrategias nutricionales y de suplementación y la identificación de biomarcadores de estrés y fragilidad muscular, aplicables tanto en deportistas y personas activas como en poblaciones mayores y clínicas.

Es autor de más de 150 artículos científicos en revistas indexadas en Web of Science (más de 70 en Q1), que acumulan más de 3.000 citas. Ha dirigido ocho tesis doctorales, es autor de 16 libros y 24 capítulos de libro, y coinventor de dos patentes internacionales sobre nuevas composiciones para la recuperación muscular y la prevención de la anemia. Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, y ha recibido 10 premios de investigación a lo largo de su trayectoria.

Víctor Revilla Cuesta (Área de Ingeniería Hidráulica. Escuela Politécnica Superior)

Víctor Revilla Cuesta es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Burgos, universidad en la que también se doctoró en 2021 con la calificación de Sobresaliente Cum Laude y premio extraordinario de doctorado. Actualmente es Profesor Ayudante Doctor en el Área de Ingeniería Hidráulica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Burgos desde el año 2022. Miembro de la Unidad de Investigación Consolidada UIC-231 en Construcción Sostenible y del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) SUstainable CONStruction (SUCONS) de la Universidad de Burgos.

Su investigación se centra en la revalorización de residuos y subproductos industriales mediante su utilización como materias primas en la producción de materiales de construcción, especialmente hormigón. Algunos de los residuos que estudia son el árido de hormigón reciclado, diferentes tipos de escoria procedentes de la fabricación del hierro y el refinado del acero y, más recientemente, el residuo procedente del desmantelamiento de las palas de aerogenerador. El objetivo final de su investigación es desarrollar materiales de construcción que muestren un adecuado equilibrio entre su comportamiento mecánico, su durabilidad y su impacto medioambiental. Para ello, se apoya en trabajos experimentales, análisis multicriterio y herramientas estadísticas. Este enfoque de sostenibilidad también le aplica en las diferentes asignaturas en las cuales imparte docencia.

En relación con esta temática ha participado en diferentes proyectos autonómicos y nacionales, así como artículos 60, actualmente centrados mayoritariamente en la revalorización de los residuos del sector eólico. Inventor en 7 patentes de materiales de construcción sostenible, autor de más de 70 artículos científicos, 5 capítulos de libro, y de varias ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad de Lisboa, Portugal, y en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil y Medioambiental (ICEA) de la Universidad de Padua, Italia. Ha colaborado con investigadores de diferentes universidades españolas (País Vasco, Cantabria) e internacionales (Portugal, Italia, Pakistán, Finlandia, China, Turquía, Brasil).

Juan José Rodríguez Díez (Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Escuela Politécnica Superior)

Licenciado en Informática y Doctor por la Universidad de Valladolid. Profesor de Universidad desde 1994, en la Universidad de Burgos desde el 2000. Catedrático de Universidad desde octubre de 2020. Ha sido subdirector de la Escuela Politécnica Superior, Coordinador del Grado en Ingeniería Informática, Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Informática y director en funciones del Departamento de Ingeniería Informática. Es miembro y ha sido coordinador del grupo de investigación 'Advanced Data MIning Research And (Business intelligence | Bioinformatics | Big Data) LEarning' (http://admirable-ubu.es/). También es miembro y ha sido coordinador de una Unidad de Investigación Consolidada reconocida por la Junta de Castilla y León. Ha sido investigador principal de un proyecto nacional y dos autonómicos. Ha codirigido seis tesis doctorales. Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Estocolmo y Bangor (Gales), más de dos años en total.

Sus áreas de investigación principales son la Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Aprendizaje Computacional y Reconocimiento de Patrones. Dentro de los métodos propuestos en estas áreas destacan los métodos de construcción de clasificadores, en particular 'Rotation Forest' por el interés que ha suscitado y sus numerosas aplicaciones; también ha trabajado en clasificación de series, selección de características e instancias y sobre grandes volúmenes de datos (big data). En las aplicaciones de estos métodos en las que ha trabajado destacan las industriales, en salud y bioinformática. Estos trabajos son resultado de colaboraciones con sus compañeros de la Universidad de Burgos y, entre otras, de las Universidades de Valladolid y Bangor.

Roberto José Sanz Díez (Área de Química Orgánica, Facultad de Ciencias)

El profesor Sanz realizó su Tesis Doctoral (1997) en la Universidad de Oviedo bajo la supervisión de los profesores Barluenga y Fañanás. Tras ello se incorporó a la UBU donde ha desarrollado su carrera académica hasta alcanzar la posición de Catedrático de Química Orgánica en 2010. Sus intereses investigadores se han centrado en el desarrollo de nuevas metodologías en Síntesis Orgánica desde diferentes aproximaciones que han incluido química de organolíticos, organocatálisis, reacciones catalizadas por complejos de oro, procesos de transferencia de oxígeno catalizados por complejos de dioxomolibdeno y, más recientemente, la preparación de compuestos orgánicos para baterías de flujo redox. Es el responsable del grupo de investigación QO-3 ('Nuevos Métodos en Síntesis Orgánica') de la UBU y de la Unidad de Investigación Consolidada (UIC-042). Desde su incorporación a la UBU ha dirigido 21 Tesis Doctorales y ha supervisado varios investigadores postdoctorales. En 2006 recibió el 1º premio Lilly-RSEQ para químicos orgánicos menores de 40 años.

5 sexenios de investigación consecutivos reconocidos. 140 artículos científicos publicados, con cerca de 5400 citas en más de 3700 artículos. Índice h = 43. Investigador Principal de 8 proyectos del Plan Nacional, de 8 autonómicos (Junta C.-L.), y de varios proyectos de colaboración con empresas. Autor de varias patentes relacionadas con el desarrollo de procedimientos de oxidación y reducción medioambientalmente más benignos, y con la síntesis de electrolitos orgánicos para baterías.

Ángel Vegas Molina. (Área de Cristaloquímica Química y Química Estructural)

Ángel Vegas es Doctor en Ciencias Químicas (1975) por la Universidad Complutense de Madrid. Tras 19 meses de estancia en el Laboratoire de Cristallographie del CNRS de Grenoble (Francia) (1975) y en la Universität Düsseldorf (Alemania) (1976), se incorporó como Colaborador Científico del CSIC al extincto Instituto de Química Inorgánica 'Elhuyar' en 1979. Desde 1981 a 1987 realizó múltiples estancias en la Technische Hochschule Darmstadt (Alemania) hasta completar la determinación de la densidad electrónica del MgCO3 a partir de intensidades absolutas de difracción de Rayos X (DRX). De 1989 a 2012, formó parte del Departamento de Cristalografía del Instituto de Química Física 'Rocasolano' (CSIC). En 2012, fue adscrito a la Universidad de Burgos, como Profesor Colaborador Honorífico.

En 1985, Ángel Vegas abandonó el 'productivo' mundo de la determinación de estructuras cristalinas por DRX para adentrarse en un mundo 'inexplorado' a la búsqueda de nuevos modelos que ayudaran a comprender las estructuras cristalinas de los sólidos inorgánicos. Durante el año 2000 el Dr. Vegas hizo una estancia de 6 meses en el MPI de Stuttgart para la realización de los experimentos de DRX a alta presión, cruciales para establecer la equivalencia entre oxidación y presión física.

Sus contribuciones más importantes pueden resumirse en los siguientes hechos: 1) En los óxidos metálicos, las redes metálicas no se rompen en átomos; forman fragmentos que preservan la topología y distancias del metal original. 2) La oxidación de un metal o aleación es equivalente a la aplicación de una presión física: las subredes catiónicas en un óxido serían fases metaestables de los metales padre. 3) El concepto de Zintl-Klemm (1932) formulado para explicar las estructuras de las llamadas fases de Zintl (p.e. SrAl2, BaSi) se ha revelado como un concepto universal aplicable también a las subredes catiónicas de óxidos (BaSnO3, Li2SO4, Ca2SiO4, etc). La extensión de este concepto a los óxidos ha permitido racionalizar, bajo un concepto único, las estructuras de miles de compuestos (aluminatos, silicatos, fosfatos, etc.), que estaban inexplicados, simplemente descritos de forma taxonómica. 4) Los nuevos conceptos hacen que la vieja idea de aniones y cationes pierda parte de su fuerza conceptual, pudiéndose dar transferencia de carga entre átomos de la misma especie.

Edgar Ventosa Arbaizar (Área de Química Analítica, Facultad de Ciencias)

Edgar Ventosa es Doctor en Ciencias Químicas (2009) por la Universidad de Burgos. Tras más de 10 años de experiencia postdoctoral como investigador en distintos centros nacionales y extranjeros, volvió a la Universidad de Burgos como investigador Ramón y Cajal en el Área de Química Analítica y en el ICCRAM (centro de investigación propio de la Universidad de Burgos).

Su interés científico se centra en el almacenamiento electroquímico de energía, y particularmente en las baterías. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación siendo investigado principal de varios contratos con empresa, proyectos nacionales y europeo, destacando la coordinación del proyecto europeo MeBattery. Sus resultados han dado lugar a más de 100 publicaciones en revistas científicas internacionales y dos capítulos de libros, así como la solicitud de 7 patentes internacionales. Participa regularmente en congresos internacionales y actúa de evaluador para revistas de prestigio, p. ej. familia Nature, y agencias de financiación de proyectos, p. ej. panel evaluador de la AEI. Actualmente es responsable de Grupo de Investigación Reconocido «Proceso Electroquímicos y Almacenamiento de Energía (ProElectro)».

