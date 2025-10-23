La Fundación Secretariado Gitano presenta en la UBU su Informe anual sobre discriminación

BURGOSconecta Burgos Jueves, 23 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado este jueves, 23 de octubre, en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos su 20º Informe anual 'Discriminación y Comunidad Gitana' con el tema de fondo dedicado al análisis de los avances y retos de las políticas en lucha contra la discriminación y el antigitanismo en los últimos 20 años.

El informe incluye además los casos recogidos y atendidos por la FSG en 2023, que suman 384, los actuales litigios estratégicos emprendidos por la fundación, jurisprudencia del TEDH, buenas prácticas en la lucha contra la discriminación y un anexo de legislación y estudios sobre antigitanismo.

En el acto de presentación, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la UBU, Delfín Ortega, ha puesto de relieve algunos datos que evidencian que la discriminación aún persiste, como que el 71% de las personas gitanas sufre antigitanismo o que el 90% percibe discursos de odio contra su comunidad. En el ámbito educativo las cifras no son mejores, con 6 de cada 10 personas gitanas que abandonan los estudios antes de terminar la Educación Secundaria, lo que, ha remarcado, «nos interpela a reforzar medidas de prevención, de protección y de sanción. Y por supuesto a las universidades a intensificar la investigación, la transferencia y la formación con perspectiva de igualdad integral». En este sentido, ha apuntado a la formación continua del profesorado junto con políticas de desagregación, tutorías, establecimiento de referentes y alianzas de escuela, familia y comunidad como «una balanza esencial para revertir estas cifras», pero en la que no es suficiente con la declaración de intenciones o la constatación de la realidad, sino que requiere acción real. De este modo, el vicerrector ha puesto como ejemplo algunas de las acciones que se han llevado a cabo desde la Universidad de Burgos en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, como la campaña de sensibilización 'El pupitre gitano' o el programa 'Poderosas', para incentivar vocaciones científico-tecnológicas en niñas gitanas, así como las colaboraciones continuas para el desarrollo de voluntariado o prácticas académicas.

Avances

Tras él, Mª del Mar Fresno, directora autonómica en Castilla y León de la Fundación Secretariado Gitano, ha valorado los avances de estas últimas dos décadas en materia de igualdad de trato y no discriminación, entre los que destaca las aportaciones de la entidad a la redacción de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y el compromiso de la FSG en esta materia con la creación del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación en el año 2015, así como su labor como a nivel autonómico. Igualmente ha querido recalcar el reconocimiento a las víctimas de discriminación y al valor que han mostrado al denunciar los casos que han sufrido.

El acto también contó con la ponencia inaugural de la mano de Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación FSG, titulada '20 años de lucha contra la discriminación y el antigitanismo' y una mesa redonda con agentes clave en la lucha contra la discriminación: Jorge Serrano, agente de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Local de Burgos; Cristina Gallardo, responsable de la oficina en Castilla y León del Servicio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y técnica de Red Acoge; y Gema Tarancón, fiscal delegada Contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Burgos, quienes aportaron diferentes enfoques sobre las políticas de lucha contra la discriminación desde la perspectiva de los servicios policiales, las entidades del tercer sector y la Fiscalía, respectivamente.