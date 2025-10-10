BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos. J.M. Ayuso-UBU

El grado de Medicina en Burgos avanza un paso más

El Consejo de Gobierno de la UBU ha aprobado esta mañana la memoria de verificación de los estudios, que ya ha sido remitido a la ANECA

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:28

Comenta

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) tiene ya en su poder la Memoria de Verificación del Grado en Medicina de la Universidad de Burgos, así como su propuesta de implantación, tras la aprobación este viernes, 10 de octubre, del documento por parte del Consejo de Gobierno de la institución universitaria.

La memoria del Grado, que será remitida de manera inmediata por ANECA a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) para su estudio y aprobación, había sido sometida previamente a exposición pública y dará paso a la impartición del Grado en Medicina por parte de la UBU en septiembre de 2026, contemplando 72 plazas de nuevo ingreso.

En dicho documento, entre otros apartados, se refieren los medios materiales y de infraestructuras necesarias para la implantación del Grado, que se ubicará en el hospital Divino Valles, así como el plan de estudios de una titulación muy regulada por los estándares europeos y en el que destaca su apuesta por las tecnologías médicas, la inteligencia artificial, la investigación biomédica, la terapia celular y la medicina personalizada, así como por la formación de médicos en el ámbito de la asistencia primaria.

El Grado en Medicina de la UBU presenta una muy alta carga práctica, especialmente desde el tercer curso en sus materias con mayor componente de experimentalidad, en las que el reparto de la docencia práctica asciende hasta el 75% frente al 25% de las clases teóricas, fijándose en estas asignaturas un modelo de enseñanza de grupos reducidos de 9 alumnos.

En su intervención al respecto, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, resaltó la importancia de la remisión de esta memoria de grado y su carácter histórico para la Universidad de Burgos y agradeció el trabajo liderado por los vicerrectorados de Docencia y Profesorado y de Empresa, Campus y Digitalización, así como el liderazgo ejercido por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la redacción del documento, haciendo extensivo este agradecimiento al Colegio de Médicos de Burgos y a todos los profesionales y expertos externos a la universidad que han colaborado para hacerlo realidad.

La aprobación del punto 4.6 del orden del día de la sesión celebrada hoy, el relativo a la Memoria de Verificación del Grado en Medicina arrancó un aplauso unánime de todos los miembros del Consejo de Gobierno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  2. 2 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  3. 3 Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos
  4. 4 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  5. 5 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  6. 6 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  7. 7 La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos
  8. 8 Burgos se plantea tres alternativas a la rechazada incineradora del CTR de Cortes
  9. 9 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  10. 10 Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El grado de Medicina en Burgos avanza un paso más

El grado de Medicina en Burgos avanza un paso más