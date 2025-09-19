Las II jornadas 'Rehvolución' se centran en la pelvis, hueso «diana en nuestro cambio evolutivo» Estas sesiones médicas que se celebrarán los días 26 y 27 de septiembre, profundizarán en la Medicina Evolutiva, uno de los elementos diferenciadores del Grado de Medicina de la UBU

Una veintena de profesionales, entre los que se encuentran «muchos de los mejores paleontólogos y rehabilitadores de toda España», intervendrán el 26 y 27 de septiembre en la segunda edición de las jornadas médicas Rehvolución, que se celebran en la Universidad de Burgos con el apoyo de la Diputación Provincial de Burgos y diversas empresas del sector médico y hospitalario. Así lo ha señalado Sergio Fuertes, organizador del curso, destinado a profesionales de la Medicina y la Paleontología y que en esta ocasión se centra en la pelvis bajo el título 'Operación coxal', por ser éste uno de los huesos «diana en nuestro cambio evolutivo», como ha calificado Fuertes.

La intención de este encuentro es contribuir a «entender lo que somos a partir de lo que fuimos», ha afirmado la paleontóloga e investigadora de la UBU Rebeca García, quien también ha subrayado la relevancia que esta línea de investigación en medicina evolutiva puede tener en la puesta en marcha de la nueva titulación en Medicina de la Universidad de Burgos, convirtiéndose en uno de sus elementos distintivos.

Patologías

Las jornadas abordarán, durante un día y medio, diferentes patologías del aparato locomotor y su posible relación con la evolución que el hombre ha experimentado a lo largo de millones de años, realizando también sesiones prácticas para conocer el registro fósil y ecografías para ver de manera dinámica el comportamiento de las estructuras óseas. En este sentido, Rebeca García destaca la importancia de la pelvis desde el punto de vista evolutivo, ya que «es el hueso que más se transforma cuando comenzamos a caminar sobre dos piernas y el que más información nos da sobre nuestra forma corporal y sobre un elemento fundamental que es el parto». Además, una de las más completas del registro fósil es la Pelvis 1, encontrada en la Sima de los Huesos de Atapuerca.

En la presentación de las segundas jornadas Rehvolución, la portavoz y responsable del Área Social de la Diputación Provincial de Burgos, Inmaculada Sierra, ha destacado la necesidad de «echar la vista atrás para saber lo que somos y entender qué es lo que hace que las enfermedades que padecemos en el presente tengan su origen en el pasado». De esta forma, Rehvolución se afianza como un encuentro «distinto y que se sale de la norma», como ha apuntado Fuertes, y también «ambicioso», ya que desde la organización anuncian la intención de publicar, el próximo año, un libro para todos los públicos en el que se recopilarán las conclusiones y debates mantenidos en las dos ediciones de las jornadas.