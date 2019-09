La UBU llama a sumarse a la marea solidaria del 22 de septiembre Sede de la Facultad de Burgos. / BC La IV Carrera Popular Solidaria transcurrirá entre los campus del Vena y la Milanera BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 16 septiembre 2019, 13:43

Permanece abierta la inscripción para participar en la VI Carrera Popular Solidaria, 'We are ready', y el Campeonato Autonómico Absoluto y Master en Ruta de 10 km 'Yo corro por la educación', que se celebrará el domingo, 22 de septiembre, en la capital burgalesa, organizada por la Universidad de Burgos en colaboración con el Club Atletismo Campos de Castilla, a favor del proyecto solidario 'Nat's de Potosi', que pretende fortalecer y empoderar a los más de 15.000 niños que trabajan en las minas de Potosí. Además, colaboran y patrocinan esta carrera el Banco Santander y El Corte Inglés. Una carrera que, a juicio de todos los organizadores, será un éxito.

Para participar en la carrera es necesario realizar la inscripción previa online (https://www.ubu.es/deportes/vi-carrera-popular-solidaria-we-are-ready-25-aniversario-universidad-de-burgos-corre-por-la-educacion )o presencialen los centros de El Corte Inglés de Burgos. Su coste para personas adultas es de diez euros por corredor y el coste para el alumnado de la Universidad de Burgos es de cinco euros. Los menores sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 participarán de forma gratuita en sus categorías.

Desde la Universidad de Burgos se está realizando un llamamiento a todos los burgaleses para que se sumen a la marea solidaria que rodeará el campus, con un recorrido circular de 10 y 5 kilómetros alrededor del Hospital del Rey. La distancia de la carrera son dos vueltas de 5 kilómetros. La salida se dará a partir de las 11:05, con un tiempo máximo para completarla de 1 hora y media, mientras que la meta estará situada en la ermita de San Amaro. También se realizarán carreras para niños en El Parral a partir de las 10:30 horas. Se puede colaborar además con un donativo dorsal 0.

La organización regalará una camiseta a todos los que participen y habrá premios para los participantes y para el colegio e instituto de Burgos que tenga más participación. Se sorteará una bicicleta y 5 monitores de ritmo cardiaco Boomerang.