Medicina de la Universidad de Burgos incorporará la asignatura 'Evolución humana y salud' El rector de la UBU ha confirmado la inclusión de la materia durante el foro Rehvolución2

«Para poder caminar mirando al futuro necesitamos que el pasado proyecte luz. Y por eso soy un fiel creyente de esta simbiosis entre la medicina y la paleontología», aseguró Sergio Fuentes, médico especialista en rehabilitación y presidente del Comité Organizador de Rehvolución2, encuentro que este viernes, 26 de septiembre, se ha inaugurado en la Universidad de Burgos.

Este foro, que alcanza su segunda edición con una participación de 80 profesionales médicos, combina conferencias, presentaciones y talleres prácticos para explorar la medicina evolutiva. Bajo el título 'Operación Coxal' y organizado junto a la Sociedad Castellanoleonesa de Rehabilitación y Medicina Física y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), el encuentro se centra en la pelvis bajo por ser este uno de los huesos diana en nuestro cambio evolutivo.

El objetivo del encuentro es «dar respuestas a las patologías rebuscando el cajón de nuestro origen y el proceso de cambio que se ha cometido durante todos estos millones de años, que le llamamos evolución», como explicó Fuentes definiendo la medicina darwinista o evolutiva. Idea que ya planteó el catedrático de Paleontología de la Universidad de Burgos, José Miguel Carretero Díaz, que abrió la jornada subrayando la importancia de esta disciplina y afirmó que «nos enseña como nuestra evolución, la selección natural que nos ha modelado y nos permite entender algunas de las patologías actuales».

Evolución humana y salud

Carretero también hizo hincapié en lo oportuno de celebrar este encuentro en Burgos «con los magníficos yacimientos de la sierra de Atapuerca, un grupo universitario potente y un grado en Medicina» y felicitó a la UBU por incluir en el plan de estudios de este nuevo título la asignatura 'Evolución humana y salud'.

Sobre esta novedad, el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, aseguró que desde el primer momento se consideró incorporar esta materia «una forma de diferenciarnos y complementar la formación que no es habitual, pero que como vemos aquí es muy relevante».

Además, puso en valor del encuentro y su encaje en la estrategia académica de una Universidad con una Facultad de Ciencias de la Salud en pleno desarrollo, con el grado en Psicología ya implantado y el próximo de Medicina, que se completa con la faceta investigadora del Doctorado en Ciencias de la Salud y el nuevo Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos.