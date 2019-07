Alumnas del programa 'Quiero ser ingeniera' diseñan un puente autoportante similar al de Da Vinci Las alumnas participan en la construcción de la estructura autoportante. / Diego Herrera Carcedo/UBU Un total de 40 chicas participan en talleres, visitas a empresas y actividades lúdicas organizadas por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos BURGOS CONECTA Burgos Martes, 9 julio 2019, 18:39

Durante dos semanas, un total de 40 chicas del programa'Quiero ser ingeniera' participan en talleres, visitas a empresas y actividades lúdicas organizadas por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, que tiene como objetivo despertar el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas.

En el taller de diseño y construcción de estructuras han creado prototipos de rascacielos y puentes para, de forma lúdica, poner en práctica sus habilidades, capacidades de liderazgo, de aprendizaje, de prueba y error. La actividad que más interés ha suscitado hoy en este taller ha sido la realización de un puente diseñado por Leonardo da Vinci, primero a pequeña escala y posteriormente a gran tamaño. El artefacto autoportante es similar al diseñado por Leonardo entre 1485-1487. Recogido en uno de sus códices, el Códice Atlanticus (en los folios 69r y 71v) fue ideado por el genio renacentista «tanto para perseguir como para escapar del enemigo».

La originalidad de este puente reside en que no requiere clavos, tornillos, cuerdas ni ningún otro elemento auxiliar para que sus listones de madera se mantengan unidos.

Grupos de estudiantes que participan en el programa. </p><p> / Diego Herrera Carcedo/UBU

Por otra parte, cerca de 20 alumnas de tercero y cuarto de ESO con interés en la ciencia e ingeniería han ampliado sus conocimientos acerca de las diversas ramas de la ingeniería en el campus de la Milanera de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Estas jóvenes, participantes en el segundo turno Campus Verano STEM 'Quiero Ser Ingeniera', han realizado talleres sobre levitación magnética y de diseño y construcción de estructuras.

Esta actividad está enmarcada en el programa 'Quiero ser ingeniera' en el que participa la Universidad de Burgos, junto con otras cuatro universidades, coordinado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de fomentar la presencia de las mujeres en el sector tecnológico.

Opiniones

Rebeca Juez, estudiante de 3º de la ESO en Jesuitas, aunque se define como 'de letras' afirma participar en el programa «porque quería conocer en qué consisten las ingenierías y si hay alguna relacionada con la medicina forense que es lo que me interesa». Su compañera Paula Rubio se mostró más segura de su vocación «Esto es una oportunidad de conocer muchas de las ingenierías que puedo estudiar, ya que me gusta la robótica y quiero hacer una ingeniería biomédica para ayudar a la gente».

Sobre el fomento de las vocaciones, Paula demanda mayor información en las etapas educativas previas a la universidad ya que «no nos explican mucho las ingenierías ni sus diferentes tipos aunque hay muchas compañeras interesadas y otras quieren saber en qué consisten por si acaso».

En este sentido, otra de las participantes, Verónica González, estudiante de Virgen de la Rosa, incide en que «en los centros nos podían explicar un poco más, yo me quiero dedicar a una ingeniería, pero no sabía cuál, y esto me parece una buena oportunidad de conocer un poco de cada y decidirme». Sobre la actividad afirma que «me parece que esta 'guay' y me ha llamado mucho la atención las ingeniería mecánica y eléctrica».

Las participantes han tenido la oportunidad de conocer el laboratorio de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la EPS Milanera donde han estudiado las características y misterios del tren convencional como paso previo a la presentación de los nuevos trenes de levitación magnética y de los «trenes del futuro» como el Hyperloop y participado en la construcción de uno de estos trenes mediante colaborativo y participativo.

La Universidad de Burgos es la única de Castilla y León implicada en este programa, que pretende promover el interés del alumnado de Educación Secundaria, en particular el de las niñas, por el estudio de las Ciencias, la Tecnología, las Ingenierías y las Matemáticas (Educación STEM)