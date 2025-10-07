El nuevo grado de Medicina de la UBU abre la puerta a docentes de una universidad de México

BURGOSconecta Burgos Martes, 7 de octubre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Varios profesores de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en México, podrán participar como docentes, desde el primer curso, en el Grado en Medicina de la Universidad de Burgos. Esta movilidad se hará posible dentro del acuerdo marco que existe entre la UBU y la UANL y, más concretamente, gracias al convenio específico firmado este martes, 7 de octubre, con la Facultad de Medicina de la universidad mexicana.

Se trata un paso inicial dentro de una alianza que el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, ha calificado de «estratégica», ya que la intención es que las colaboraciones en acciones académicas, de investigación y de movilidad se amplíen en el futuro, posibilitando también la presencia de docentes y estudiantes de la UBU en México. En este sentido, García Pérez ha subrayado que la Facultad de Medicina de la UANL cuenta con cerca de 10.000 alumnos, 200 años de historia y un hospital propio con más de mil camas, pero «no solamente es una cuestión de tamaño, sino que es una universidad de enorme calidad, y específicamente la Facultad de Medicina tiene un gran prestigio del cual nosotros nos vamos a beneficiar», haciendo extensiva esa contribución al «desarrollo profesional de los investigadores, de las instituciones y de la sociedad».

El rector de la UANL, Santos Guzmán, ha ratificado su intención de «empezar cuanto antes» a definir los detalles concretos de esta colaboración, y ha afirmado que ya cuentan con algunos de los docentes que se incorporarán al equipo de la UBU para impartir materias correspondientes a la parte «básica», que se aborda en los primeros años de la titulación. Conforme avancen los cursos del Grado de Medicina en Burgos estos intercambios se ampliarán a otros docentes que impartirán «la parte clínica, ya con pacientes», puntualiza. La presencia de los profesores de la UANL se prolongará en Burgos por un máximo de un año, tiempo durante el cual atenderán sus tareas docentes en México de manera online.

Grado de Medicina

En la presentación del convenio, celebrada este martes, 7 de octubre, el rector de la Universidad de Burgos ha confirmado que el Consejo de Gobierno aprobará la memoria del Grado de Medicina este viernes, la cual se enviará a la ANECA y posteriormente a la ACSUCYL, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, para su aprobación. Los plazos estimados prevén que a finales de año o principios de enero se produzca la primera comunicación de ACSUCYL indicando las mejoras a incorporar a la memoria, que se enviarán de nuevo en torno a febrero, momento a partir del cual se contará con entre uno o dos meses para recibir la respuesta definitiva de la Agencia con la posibilidad de comenzar a impartir la titulación en el mes de septiembre.