El proyecto de Burgos que recorre pueblos para impulsar la participación vecinal Promovido por el Ayuntamiento de Huerta de Rey y la Universidad de Burgos, busca impulsar la participación vecinal en el medio rural

El proyecto piloto TEJA STAR, enmarcado dentro de la iniciativa Rural Star -financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, continúa generando impacto en diversos municipios rurales a través de procesos de asesoramiento personalizado y formación práctica. La iniciativa busca fortalecer el tejido asociativo, fomentar la participación ciudadana y contribuir a la revitalización comunitaria como estrategia frente a la despoblación.

En la sesión presencial del 17 de julio, en Sargentes de la Lora, se evidenció la ausencia de una asociación formal en el municipio, pese a existir una trayectoria participativa impulsada por vecinos de la comarca. De este modo, la formación online del 30 de julio se orientó a sentar las bases para la creación de una entidad local, ofreciendo herramientas para definir fines, actividades y estructura organizativa.

Desde entonces, los avances han sido notables y se han concretado varias reuniones vecinales, definiéndose una junta directiva, los objetivos de la asociación y un borrador de estatutos, y el alcalde, Carlos Gallo, ha cedido un local para su funcionamiento. Además, surgió la iniciativa de organizar un encuentro comarcal de asociaciones en otoño, promovido por asistentes de la sesión, muchos de ellos miembros de entidades de pueblos vecinos. Esta acción refuerza la identidad colectiva y la creación de comunidad, pilares fundamentales en la lucha contra la despoblación rural.

En la localidad oscense de Fago el proceso de asesoramiento comenzó con sesiones individuales y culminó con una formación presencial el 31 de julio. El objetivo fue preparar una reunión vecinal para repensar el propósito y las actividades de una asociación que había quedado desactualizada. Los resultados han sido muy positivos, y la reflexión colectiva permitió presentar propuestas en la asamblea anual celebrada el 16 de agosto. Más de treinta vecinos participaron activamente y tres de ellos se ofrecieron como vocales para dinamizar grupos de trabajo y dar un nuevo impulso a la entidad. Este proceso ha contribuido a poner en valor la cultura, tradiciones y cohesión social del municipio.

Las sesiones formativas celebradas en Pancorbo (24 de julio), Valtorres (23 de julio) y Tórtoles de Esgueva (21 de julio) ofrecieron herramientas prácticas para mejorar la gestión interna de las asociaciones rurales. Se abordaron aspectos clave como la sostenibilidad organizativa, la implicación de nuevos miembros y el rol comunitario de las entidades. La respuesta de los participantes fue muy positiva, destacando el enfoque cercano y práctico de las dinámicas, la utilidad de los ejemplos reales y la identificación de retos comunes y el intercambio de buenas prácticas.

En Tórtoles de Esgueva la formación se centró en reforzar la actividad participativa existente, animando al grupo a sistematizarla mediante programas anuales de actividades, y en Pancorbo y Valtorres asistieron participantes de varios pueblos, procedentes de dentro y fuera de la comarca. En Pancorbo, por ejemplo, participaron representantes de la asociación y el ayuntamiento de La Matilla (Segovia), lo que permitió generar redes de colaboración intermunicipal.

El proyecto TEJA STAR demuestra que, con acompañamiento adecuado, los pueblos pueden activar procesos participativos que generan impacto real y duradero. De este modo, la Universidad de Burgos reafirma su compromiso con el territorio y con las comunidades que lo habitan.