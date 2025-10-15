El repositorio institucional de la Universidad de Burgos obtiene el Distintivo de Calidad FECYT 2025 Este distintivo reconoce la calidad de los repositorios más allá de sus metadatos

El Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos (RIUBU) ha superado el proceso de evaluación de la calidad de repositorios de acceso abierto convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), obteniendo el Distintivo de Calidad FECYT 2025 para Repositorios de Acceso Abierto.

Este reconocimiento acredita que el repositorio de la Universidad de Burgos cumple con los estándares de calidad, interoperabilidad, visibilidad y buenas prácticas en Ciencia Abierta, siendo uno de los 31 repositorios españoles que han superado esta evaluación. El sello, con una vigencia de dos años, responde a la demanda de 'Trusted Repositories' del Programa Marco Horizonte Europa cuyo objetivo es reconocer la calidad de los repositorios más allá de sus metadatos.

Este distintivo acredita que RIUBU cumple con los estándares de calidad, interoperabilidad y buenas prácticas definidos por la FECYT y REBIUN, reforzando su compromiso con la ciencia abierta, la transparencia y la difusión del conocimiento científico.

Este Distintivo de Calidad, ha sido otorgado tras un riguroso proceso de evaluación técnica y documental, coordinado por la FECYT y enmarcado en la infraestructura nacional RECOLECTA, que agrupa a los repositorios de acceso abierto de universidades e instituciones científicas españolas.

La evaluación se ha centrado en las grandes áreas de Políticas institucionales de acceso abierto y preservación digital; Calidad y normalización de los metadatos; Interoperabilidad tecnológica y uso de identificadores persistentes; Estadísticas de uso y métricas de impacto; Visibilidad nacional e internacional y Gestión y difusión de datos de investigación.

Esta primera edición de la Evaluación de la Calidad de Repositorios de Acceso Abierto en España busca reconocer y certificar la excelencia, la transparencia y las buenas prácticas en la gestión del conocimiento científico en abierto. El proceso de evaluación ha valorado especialmente la transparencia en las políticas de acceso abierto, la calidad técnica de los metadatos, la interoperabilidad con sistemas internacionales y el compromiso institucional con la gestión responsable de los datos de investigación.

El RIUBU

RIUBU es el repositorio institucional de la Universidad de Burgos que tiene como finalidad recopilar, preservar y difundir en acceso abierto la producción científica, docente e institucional. Desde su creación en 2008, el repositorio ha incorporado más de 10.000 documentos, entre los que se incluyen artículos científicos, monografías, tesis y conjuntos de datos, entre otros. Los fondos del repositorio se difunden a través de RECOLECTA, Google Scholar, OpenAIRE, BASE, WorldCat y otras plataformas y directorios especializados.

Este reconocimiento supone un respaldo al desarrollo de los servicios, infraestructuras y directrices que el personal de la biblioteca está realizando en el marco de la Política de Ciencia Abierta de la Universidad de Burgos para «garantizar que el conocimiento generado en la institución sea abierto, accesible y reutilizable por toda la sociedad», como ha señalado José Ignacio Benito, responsable de Repositorio Institucional y Acceso Abierto de la UBU.

