Tres investigadoras del grupo GIR EDINTEC de la UBU han participado en el congreso europeo ECER19 en Alemania Las tres investigadoras del grupo GIR EDINTEC de la UBU. / BC Las profesoras han sido invitadas al simposio 'NW 15. Research Partnerships in Education. Building Trust in International Governance' en el que estarán presentes otras diez universidades europeas y asiáticas BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 5 septiembre 2019, 14:25

Tres profesoras de la Universidad de Burgos del Grupo de Investigación EDINTEC, Raquel Casado Muñoz, María Esther Baños y Ainhoa Segura, profesoras de la Facultad de Educación y de la Escuela Politécnica, han participado con tres trabajos seleccionados por el comité científico en el congreso de investigación educativa ECER19 (European Conference on Educational Research) de la European Educational Research Assocation (EERA), que se celebra en Hamburgo desde el lunes, 2 de septiembre, hasta este viernes,

Entre sus aportaciones destacan algunos hallazgos en el campo de los derechos de los niños y jóvenes con necesidades educativas específicas, particularmente su derecho a la participación, calidad de la educación e inclusión. El trabajo investigador del grupo y, en concreto del proyecto AUPAR-T, financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, se orienta hacia la evaluación y mejora de la autonomía y participación, mediante el fomento de la inclusión, de los niños y jóvenes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Globalización

Bajo el título 'Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future', en ECER19 se han abordado los problemas del mundo globalizado en el que vivimos, sean políticos, sociales, económicos o medioambientales, y su influencia en la educación presente y futura. Se pretende dar respuesta al incierto futuro de la educación en sí misma, las habilidades y capacidades que se necesita desarrollar y las posibilidades de la investigación educativa para dar respuesta a dichos problemas.

Cerca de 3.000 comunicaciones recibidas, más de 900 seleccionadas, investigadores de 70 países y 33 áreas de trabajo conforman el ECER19. Un congreso en el que las investigadoras de la UBU han dado a conocer resultados de proyectos llevados a cabo desde EDINTEC, mediante su intervención en tres mesas de comunicaciones y en dos simposios.

Las investigadoras han sido invitadas, asimismo, a participar en el simposio 'NW 15. Research Partnerships in Education. Building Trust in International Governance', liderado por la profesora A. Taysum de la Facultad de Educación de la Universidad de Leicester y con la presencia de otras 10 universidades europeas y asiáticas.