La UBU edita un manual que une inglés y sostenibilidad

El material es un recurso abierto para que los docentes puedan vincular el aprendizaje de ambas disciplinas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:28

El Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional de la Universidad de Burgos (UBU) ha editado, en modalidad de acceso abierto, el libro 'English for a Better Tomorrow: English Practice through Sustainable Development Goals'. Una obra que constituye un recurso abierto para que docentes y profesionales de la enseñanza puedan vincular el aprendizaje de lenguas con la educación para la sostenibilidad.

Coordinado por Alba Fernández-Alonso como editora científica, junto a David Ruiz-Hidalgo, María Amor Barros-del Río, Concetta María Sigona y Parisa Delshad, todos docentes e investigadores de la UBU, este libro se enmarca en el proyecto internacional 'Sustainable English Teaching UBU-Bengaluru' (SETUB).

El manual nace de la colaboración entre la Universidad de Burgos y la ONG india FIDESIndia Society, y está orientado a la formación de futuros docentes de inglés como lengua extranjera. El proyecto ha involucrado a estudiantes del Máster en Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UBU, quienes han participado en la creación de materiales didácticos adaptados a contextos educativos desfavorecidos que se incluyen en esta obra de acceso abierto.

La obra, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ofrece propuestas prácticas que integran competencias lingüísticas en inglés con metodologías activas y el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estos materiales no solo responden a las necesidades del sistema educativo indio, sino que también están disponibles para su implementación en cualquier contexto interesado en vincular la enseñanza de lenguas con la educación para la sostenibilidad.

Esta publicación forma parte de la amplia oferta de libros editados en acceso abierto por la Universidad de Burgos, disponible en la web del Servicio de Publicaciones de Imagen Institucional y que se pueden consultar y descarga de forma gratuita en formato digital, según indicaron hoy fuentes de la UBU.

