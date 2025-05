La UBU lidera un estudio sobre la homosexualidad en la docencia de Educación Física

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 21 de mayo 2025, 16:39 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

'Nadando contra corriente', un estudio liderado por la UBU sobre la homosexualidad en la docencia de Educación Física

Analiza los estereotipos relacionados con el sector y la discriminación sufrida por quienes declaran su homosexualidad

Ocho profesores homosexuales españoles de Educación Física (cuatro mujeres y cuatro hombres), de edades, experiencia y razas diversas, han participado en el estudio liderado por el profesor de la Universidad de Burgos David Hortigüela Alcalá, y en el que han colaborado Raúl A. Barba-Martín, de la Universidad de León; Pedro Antonio Sánchez-Miguel, de la Universidad de Extremadura; y Alejandra Hernando-Garijo, también de la UBU, cuyo resultados se han publicado en el artículo 'Swimming Against the Current. Analysis of the Discourses of Homosexual Physical Education Teachers Under the Intersectionality Approach'.

Todos los participantes han reconocido haberse sentido discriminados por su orientación sexual a lo largo de su carrera profesional. Los resultados mostraron cómo, detrás de una aparente aceptación, los docentes experimentaban un alto nivel de discriminación en muchas áreas solo por ser homosexuales. Esta discriminación, proveniente tanto de estudiantes como de colegas, les hizo cuestionarse si son buenos profesores de Educación Física, y en ocasiones consideraron abandonar la profesión. Además, el hecho de ser mujer, racializado o no cumplir con la tipología corporal dominante es una fuente de exclusión aún mayor.

El artículo, recién publicado, realiza un aporte sustancial a la literatura existente sobre la temática ya que se analiza la perspectiva del docente, y no la del estudiante como se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los casos. El trabajo utiliza el enfoque de la interseccionalidad desde una mirada inclusiva en búsqueda de la equidad e igualdad, aplicable en el ámbito de la enseñanza y extrapolable a la sociedad.

En su elaboración se ha utilizado una metodología cualitativa, en la que se han empleado entrevistas individuales con cada docente, sus diarios personales reflexivos y un grupo focal con todos ellos como técnicas. El análisis de los resultados se centró en identificar patrones emergentes y significados a partir de los datos recopilados, interpretando las narrativas y temas relevantes para construir categorías finales.