La Universidad de Burgos inaugura los programas de formación para mayores con nuevas propuestas Como novedad, se introducirán evaluaciones cognitivas periódicas que permitirán conocer mejor las capacidades de cada persona y talleres de entrenamiento cognitivo, que combinan ciencia y pedagogía

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 16:33

La Universidad de Burgos celebró el pasado 23 de octubre el acto oficial de inauguración de los programas de formación para personas mayores, el Programa Interuniversitario de la Experiencia y la Universidad Abierta a Mayores, dando inicio al curso 2025-2026 en su sede de Burgos, tras las recientes aperturas en las sedes provinciales. La UBU mantiene su firme compromiso con el envejecimiento activo y el aprendizaje a lo largo de la vida, consolidando su oferta formativa que en el curso anterior congregó a cerca de 1.400 estudiantes en total.

El acto central en Burgos contó con las intervenciones del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz Alonso, así como del vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez y de la profesora Vanesa Baños Martínez, directora de los programas de formación para personas mayores. Roberto Saiz destacó el compromiso de la administración regional para el desarrollo y la financiación de este programa, que entienden genera resultados muy positivos desde que los alumnos comienzan a participar. Por su parte, Delfín Ortega aplaudió la responsabilidad de la universidad con el aprendizaje a lo largo de la vida, la inclusión y el bienestar de las personas mayores. Finalmente, la directora del programa, Vanesa Baños, agradeció a los estudiantes su atención, curiosidad y motivación; así como la buena respuesta y predisposición de los docentes que participan en el desarrollo de sendos programas de formación permanente.

Novedades

La profesora Baños expuso las novedades destinadas a mejorar la experiencia y el desarrollo integral del alumnado para este curso 2025-2026. Entre ellas: las evaluaciones cognitivas y talleres de Salud y movimiento que permitirán conocer mejor las capacidades de cada persona y que se complementan con talleres de entrenamiento cognitivo, que combinan ciencia y pedagogía para fortalecer la memoria, la atención y otras funciones mentales clave. Bajo el nombre de 'Salud y movimiento' comenzarán a desarrollar una propuesta preventiva y progresiva diseñada para mejorar la salud, la movilidad y el bienestar emocional de nuestros estudiantes.

También se contempla entre las novedades, el compromiso 'Age Friendly'. que consiste en la integración de políticas y acciones que buscan un entorno universitario más inclusivo y adaptado a las necesidades de las personas mayores, así como fomentar espacios de encuentro entre jóvenes y mayores, promover el respeto mutuo y el aprendizaje compartido.

En este nuevo curso se llevarán a cabo las Jornadas de Defensa para Mayores Universitarios que se han celebrado en todas las sedes de los programas de formación para mayores durante el mes de octubre gracias al convenio firmado con el Ministerio de Defensa y que han acercado la cultura militar a los estudiantes mayores.

La lección inaugural, bajo el título 'Y tú, ¿cómo lo ves?', estuvo a cargo de Conchi Lillo, profesora titular de Biología en la Universidad de Salamanca, que desarrolla su labor investigadora en el área de la neurobiología de la visión en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), investigando patologías que causan cegueras tales como la Degeneración Macular Asociada a la Edad. Su intervención versó sobre la visión humana, los tipos de vista y cómo las personas percibimos el mundo. La ponencia capturó notablemente el interés de los asistentes.

Para cerrar el acto, tras escuchar el himno universitario, una actuación musical a cargo del Dúo sin sentido' puso a los asistentes a cantar y bailar canciones míticas de los años 80.

