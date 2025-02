Los veterinarios de Burgos paran en protesta por la nueva ley del medicamento

Ruth Rodero Burgos Martes, 11 de febrero 2025, 14:13 Comenta Compartir

Los veterinarios de Burgos, junto a los del resto del país, han parado su actividad este martes de 11:00 a 12:00 horas en señal de protesta ante el Real Decreto 666/23, que entró en vigor el 21 de julio de 2023, y por la disposición que se aplica desde el pasado 2 de enero. Esta disposición regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España.

Esta regulación es la que ha hecho a los veterinarios decir «basta ya», que sienten que no pueden «tratar a los pacientes como los estudios científicos explican, ya que la ley actual no contempla todas las modalidades de tratamiento» que tienen en el ejercicio de su profesión.

La actualización de este decreto implica la regulación del uso de los medicamentos veterinarios, pero también establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Es decir, que desde ahora solo pueden adquirir medicamentos para aquellos animales que estén identificadas con microchip. Pero, además, obliga a los profesionales de la salud animal a utilizar el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET).

«Esta normativa está enfocada a la reducción del uso de antibióticos, que es una problemática global. Es una problemática gravísima y a nadie le apetece que se le muera la madre en un hospital por una bacteria multirresistente», explica Amancio Fisac Val, copropietario de Veterinea. Sin embargo, estas medidas obligan a los veterinarios a dejar de lado el criterio clínico, por lo que aseguran en un comunicado «anteponen la ciencia, el criterio clínico y el código deontológico» para «tratar a los pacientes como necesitan».

Esto les deja en una «situación de inseguridad jurídica» que les expone a «sanciones muy elevadas» que pueden ser «prohibitivas en el caso de los antibióticos». Sanciones por hacer su trabajo y dispensar la medicina más adecuada a la dolencia del animal.

«Para usar determinados antibióticos solo lo podemos hacer bajo una prueba que justifique su uso. Es decir, un cultivo con un antibiograma (una prueba microbiológica que determina la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos). Esta prueba, con suerte, la tienes en 48 horas y, entre tanto, al animal se le puede estar comiendo una infección. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar el antibiótico que necesita porque no lo puedes registrar. Es ilegal que lo hagas. El régimen sancionador, según lo que viene en la legislación actual, es muy abusivo», lamenta Amancio.

«Estamos hablando de multas de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros, para que la gente lo entienda, es el equivalente a la multa que te ponen si mandas casi medio millón de euros a Al Qaeda. Financiar el terrorismo está penado con tres veces la suma con la que lo financias. Tú mandas 400.000 euros a Al Qaeda y te ponen 1.200.000 euros de multa si te pillan», lamenta el veterinario.

Esta situación provoca «miedo» en los veterinarios. «Trabajar bien no es seguir la lista de antibioterapia que se ha marcado. Trabajar bien es dispensar lo que necesitan los animales. Se trata del criterio clínico, no del criterio individual de cada uno, es la información científica disponible, las guías clínicas que existen y que marcan que para determinadas patologías tienes que utilizar determinados medicamentos. Y eso es totalmente contrario a la legislación actual. Nos vemos atados de pies y manos. Tienes por un lado animales que necesitan una atención clínica, pero no lo puedes hacer», insiste Amancio.

La profesión veterinaria lleva aparejada en su formación, además del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, la farmacología de los medicamentos aplicados a las diferentes especies animales, pero que ahora no es suficiente para poder tratar a sus pacientes.

Temas

Animales

Veterinaria