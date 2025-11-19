BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de la última edición de Zurbarán Rock Las Candelas. BC

Zurbarán Rock abre la convocatoria para participar en el festival de Las Candelas

Los grupos seleccionados tocarán el sábado 31 de enero de 2026, a las 19:00 horas, en la Plaza Nueva de Gamonal

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:35

El festival gratuito Las Candelas-Zurbarán Rock Burgos ha abierto el periodo de inscripción para seleccionar las bandas que formarán parte del cartel de 2026. Entre todas las propuestas recibidas se escogerán tres bandas de la categoría Castilla y León y dos grupos de la provincia de Burgos, que actuarán el sábado 31 de enero de 2026, desde las 19:00 horas, en la Plaza Nueva de Gamonal, dentro de las tradicionales fiestas de Las Candelas.

Además, una banda de cada categoría será invitada a integrarse en el cartel oficial de la 9ª edición de Zurbarán Rock Burgos, reafirmando el compromiso del festival con la promoción del talento emergente.

Las bases completas y requisitos de participación están disponibles en la web: https://zurbaranrockburgos.com/festival-las-candelas/

Las bandas seleccionadas en este festival pasarán a formar parte de un cartel compuesto por 18 bandas de primer nivel, del cual ya se han desvelado dos nombres imprescindibles: Doro, reina indiscutible del heavy metal y una pionera que lleva décadas dominando los escenarios de todo el mundo y que continúa siendo un icono y referente absoluto del género y, en segundo lugar, Hardocore Superstar, hard rock sueco enérgico y descarado.

