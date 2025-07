La alternativa turística de realidad aumentada que plantea el Burgos CF con un tour por el estadio

Julio César Rico Burgos Miércoles, 16 de julio 2025, 12:48 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

El consejero delegado del Burgos CF, Alejandro Grandinetti, ha asegurado que el club estudia la posibilidad de crear un «tour turístico por el Estadio de El Plantío», como una oferta más al turismo que ofrece la ciudad. El club quiere aprovechar de esta manera el tirón mediático y deportivo del primer equipo. Será una experiencia «con realidad aumentada» para aquellos que quieran conocer la historia del equipo «y recorrer el estadio» para dotar a la instalación «de nuevos usos».

Otra de las novedades anunciadas por Grandinetti es que «dos empresas, una alemana y la otra inglesa», dos agencias de viajes, han comprado bonos para sus «carteras de ofertas a clientes» para que vengan a «conocer cómo se vive la caldera de El Plantío». Así, se van a ir agregando visitantes que «no solamente vienen a conocer y a participar de un partido de fútbol, sino a consumir» en la ciudad y ver sus atractivos.

Todo esto, sin tener todavía confirmado que el Burgos CF vaya a tener en los próximos años unas nuevas instalaciones con la reforma de el plantío. La idea de la Sociedad Anónima deportiva es «presentar el proyecto en la segunda parte de septiembre» al Ayuntamiento de Burgos.

En este sentido, Grandinetti no ha querido hablar todavía de cómo financiar las obras que supondrían la ampliación de El Plantío hasta los 19.000 espectadores. Entiende que es una fase que no hay que abordar ahora y que se hará más adelante.

Grandinetti también se ha referido al tope que por capacidad del estadio tiene el Burgos CF para hacer más abonados. El límite se sitúa en torno a los 9.100, o poco más, que es lo máximo que puede hacer el club dadas las dimensiones del estadio que apenas tiene un aforo que no llega a los 12.000 espectadores. Además, hay que contar con un mínimo de entradas para la venta, no solo para la afición visitante, sino también para otros espectadores no abonados, más los compromisos de los patrocinadores.

Con respecto a los precios de los abonos Grandinetti ha precisado que están en el mismo precio que el año anterior, y que apenas unos pocos aficionados, han optado el año anterior por el fraccionamiento de pago o las facilidades que para un futuro podrían estudiarse con la entidad bancaria, segunda pata de la Fundación Caja Rural Burgos.

También está avanzada la posibilidad de que el estadio cuente con un patrocinador o nombre adicional a sumarle a la denominación de El Plantío. Es una manera de obtener fondos y engordar, el capital el presupuesto de cara a una mayor cantidad de dinero que se pueden lograr para aumentar el límite salarial.

Por lo que respecta a la salida de lateral colombiano Anderson Arroyo del club, Grandinetti, no ha avanzado novedades en este sentido, aunque sí que confirma que existen ofertas del fútbol uruguayo y argentino por el cafetero. La llegada de Alex Lizancos esta misma semana al club, previo pago de 120.000 euros al CD Lugo, hace indicar que la operación está próxima a realizarse y que el traspaso de Arroyo cada vez esté más cerca.

Acuerdo con Fundación Caja Rural

La Fundación Caja Rural de Burgos y el Burgos CF firmaban esta mañana un acuerdo de colaboración que une a las dos entidades hasta el año 2027. El presidente de la fundación, Tomás Fisac, ha subrayado que la firma este compromiso está «basado en valores que comparten el fútbol y la Fundación». Ha destacado el motor de ilusión que es para miles de personas el club que compiten en la Liga Hypemotion y los más de 8.000 abonados que demuestran cada temporada su fidelidad en el estadio. Fisac ha destacado que el Burgos CF «es un socio clave y referente». Un apoyo que se va a certificar en las categorías inferiores y el deporte base porque lo entienden como una vinculación entre las instituciones y la sociedad.

