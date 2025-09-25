Appin: «Agradezco la confianza que me está dando el míster»

BURGOSconecta Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

El centrocampista del Burgos CF Kévin Appin ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa ante el encuentro que el conjunto blanquinegro disputará contra el Málaga CF este fin de semana, aunque antes ha querido dar explicaciones cómo se encuentra de su lesión: «Estoy bien de mi rodilla, no noto absolutamente nada de la lesión y no estoy preocupado. Sí que es cierto que todavía no estoy al 100% de mi nivel, aunque es algo que iré recuperando poco a poco», no obstante en «estos últimos partidos me he sentido muy bien porque el míster me ha dado la oportunidad de jugar de titular, lo que me da confianza para rendir al máximo».

Tras su recuperación, el jugador es claro sobre su futuro: «Desde la lesión, he aprendido a pensar muy a corto plazo. Hoy por hoy, solo estoy pensando en el Málaga y en las próximas semanas. Estoy muy feliz aquí, sé que la afición me quiere y eso me hace estar muy a gusto. No es momento de pensar en mi futuro. Ya llegará el momento de hablar con el club, pero ahora estoy centrado en el presente».

En cuanto a su posición en el terreno de juego, Appin parece estar satisfecho: «Me he encontrado bien jugando por la banda, incluso he podido aportar un gol al equipo. Me encuentro cómodo y mis compañeros me han ayudado a adaptarme, pero aún puedo hacerlo mejor y voy a trabajar para ello».

Málaga CF, complicado rival

Respecto al arranque liguero del conjunto blanquinegro, el centrocampista no oculta su alegría contenida, a tenor de los resultados, mientras recuerda que «solo hemos perdido un punto, pero hemos empatado bastantes partidos y sabemos que podemos mejorar. Sobre todo, nos da rabia no haber rentabilizado los partidos que hemos jugado en casa, pero tenemos otra oportunidad este fin de semana ante el Málaga. Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo porque es la forma en la que vamos a poder mejorar. Además, queremos llevarnos la victoria este fin de semana para quitarnos la espina del lunes. Tenemos que hacernos fuertes en El Plantío».

Sobre el rival, Appi lo considera «un equipo complicado que intenta imponerte su ritmo de juego, pero nosotros buscaremos hacer lo mismo y para ello estamos trabajando en los entrenamientos, para poder contrarrestar sus virtudes e imponer las nuestras. Será un gran partido».