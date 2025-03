Bomba de oxígeno para el Burgos CF en un final no apto para cardiacos

Ruth Rodero Burgos Sábado, 15 de marzo 2025, 18:25 Comenta Compartir

Cuando no tienes nada que perder puedes arriesgar sin miedo a equivocarte. Cuando quien tienes delante no puede perder mucho ya tus errores pueden ser todavía más dolorosos. Y con este paisaje el Burgos CF se plantó en el césped del Cartagonova, sabiendo que su rival, el FC Cartagena, que encadenaba ocho derrotas consecutivas, no tenía nada que perder. Y sin embargo, los de Ramis no podían permitirse tropezar en tierras cartageneras. Y a punto estuvo de hacerlo en la última jugada.

FC Cartagena: Pablo Campos; Martín Aguirregabiria, Sipcic, Kiko Olivas, Nacho (Vukcevic, min.75); Rafa Núñez (José Machín, min.75), Sergio Guerrero (Álex Millán, min.75), Ndiaye, Daniel Luna (Escriche, min. 67); El Jebari (Óscar Clemente, min.67), Ortuño. 0 - 1 Burgos CF: Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Álex Sancris (Íñigo Córdoba, min. 57), Quintanilla (Marcelo Expósito, min.57), Atienza, Dani Ojeda (Borja Sánchez, min.45); Edu Espiau (David González, min.65), Fer Niño (Mario Cantero, min.86) , Marcelo Expósito (min.80) Goles: 0-1, Álex Sancris de penalti (min. 41)

Árbitro: Ávalos Barrera, del comité catalán, amonestó a los locales Sergio Guerrero (min.72), Machín (min. 88) y a los visitantes Edu Espiau (min.45+1), Grego Sierra (min.67), Fer Niño (min.70), Borja Sánchez (min.83 y min.85)

Incidencias: Partido de la 31ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Cartagonova ante 2.475 espectadores. Se guardó un minuto de silencio al inicio del encuentro en memoria de Genaro Zapata, fisioterapeuta del deporte cartagenero, por el exfutbolista Norberto Huezo y por Joaquín Verdú y Elvira del Amor García, fieles seguidores del CF Cartagena.

Esta premisa pudo, quizás, hacer que el Cartagena saliese con más alegría al verde, buscando y estirándose hacia la portería defendida por Cantero. Así, Ortuño dispuso de la primera oportunidad cuando apenas habían transcurrido tres minutos de juego. La tuvo Ortuño, que remató con la con la izquierda desde el centro del área un balón que se fue por alto.

El FC Cartagena buscaba la verticalidad en su juego, aunque sin provocar demasiado peligro. Sin embargo, el Burgos CF no se encontraba cómodo y en los primeros compases del choque no conseguía encontrar huecos para acercarse a Pablo Campos. Los minutos pasaban y en el césped ocurrían pocas cosas. La posesión del esférico era del Efesé y los burgaleses intentaban mantenerse colocados.

La calma tensa se rompió en el minuto 20, cuando Nacho Martínez le puso el esférico a Ndiaye que acomodó la bola para después rematar abajo en un lanzamiento que obligó a Cantero a estirarse y sacar la manopla para evitar el primer gol del encuentro. Apenas unos minutos después el peligro volvió a rondar la portería burgalesa. Nacho volvió a lanzar el contraataque desde su campo, Ortuño marcó el desmarque que arrastró a la defensa castellana con él, lo que dejó a Luna totalmente solo para recibir el esférico y mirar a puerta. El balón no cogió el efecto necesario para ir a puerta, pero se marchó desviado por poco.

El Burgos CF seguía sin tener fluidez en su juego, mientras que el Cartagena crecía con los minutos. Nacho Martínez seguía entrando por la banda izquierda como cuchillo en mantequilla sin que la defensa burgalesa pudiese pararlo y en una nueva jugada de Nacho llegó el penalti a favor del Efesé. Nacho puso el centro desde la banda y Quintanilla despejó el balón que golpeó en su mano. El colegiado no dudó en señalar los once metros, pero desde el VAR se le avisó para que revisara la jugada y entendió que el balón golpeó en la mano del jugador burgalés tras un rechazo y rectificó su decisión.

Los blanquinegros, de azul celeste en este partido, respiraron aliviados con esta decisión. El Cartagena seguía mandando sobre el verde hasta que en el minuto 39 el partido dio un vuelco. El balón llegó al área de los albinegros donde Miguel Florian recogió el esférico para ponérselo en la cabeza de Edu Espiau. De manera simultánea el jugador del Burgos CF remataba de cabeza y Pablo Campos trataba de despejarlo, lo que dio lugar a un manotazo del cancerbero en la cara del jugador burgalés que el trencilla decretó debía sancionarse con penalti.

Hasta los once metros acudió de nuevo Álex Sancris, al que no le tembló el pulso a pesar de haber fallado una pena máxima hace tan solo seis días. Y al igual que lo hiciera ante el Albacete Balompió, su lanzamiento fue ajustado al palo derecho del cancerbero local, que no pudo detener el balón. Era el minuto 39 y el Burgos CF se ponía por delante.

Pudo llegar el empate en la jugada siguiente, cuando, en el último minuto del tiempo reglamentario, Aguirregabiria le puso el balón a Rafa Núñez. Este lanzó el centro al segundo palo donde remató El Jebari batiendo a Cantero en una jugada que quedó invalidada por fuera de juego de Núñez.

En los minutos de añadido no dio tiempo para más y el descanso llegó entre la frustración del FC Cartagena y el alivio del Burgos CF que se marchó a los vestuarios por delante en el marcador.

Tras la reanudación, Ramis dio entrada a Borja Sánchez en lugar de Dani Ojeda y el guion del encuentro siguió los pasos de los primeros 45 minutos. El FC Cartagena llevaba la iniciativa, pero no lograba encontrar portería. Borja Sánchez pudo hacer el 0-2 en el minuto 55 tras rematar con la izquierda desde el centro del área el balón que le puso Álex Sancris, pero que Pablo Campos sacó bajo palos.

Sin embargo, el FC Cartagena siguió acercándose al área castellana. Los minutos transcurrían en zona defensiva de los hombres de Ramis y Ortuño tentó a la suerte en un par de ocasiones, pero sin lograr anotar ningún gol. Por su parte, el Burgos CF logró estirarse por medio de David González, que filtró el balón para que Fer Niño se quedase solo ante Campos, pero Ndiaye cortó el balón de manera salvadora.

De un saque de banda llegó una jugada peligrosa para los intereses visitantes. Vukcevic puso el balón desde el saque lateral para que Pepín le devolviese el esférico. Vukcevic alzó la cabeza para poner el balón al área y Clemente no puedo rematar en condiciones. En el minuto 83 Borja Sánchez vio la tarjeta amarilla por desplazar el balón de manera innecesaria con el juego parado, tan solo dos minutos después, tras hacer una falta sobre Aguirregabiria, vio la segunda.

Con uno más sobre el césped el FC Cartagena seguía sin tener nada que perder y siguió tratando de conseguir el empate que diera, al menos, un pinchazo de orgullo a sus aficionados. Y a punto estuvieron de conseguirlo. En la última jugada del encuentro Pablo Campos puso el balón desde su campo al borde del área rival. Allí, Ander Cantero se equivocó en la salida para despejar un balón que iba hacia la cabeza de Sipcic y que cayó a los pies de Óscar Clemente que envió su lanzamiento desde fuera del área fuera por centímetros.

Todavía estaban tratando de recuperar las pulsaciones los aficionados burgaleses cuando Ávalos Barrera pitó el final del encuentro y el Burgos CF pudo respirar tranquilo con tres puntos en el casillero que le alejan de la zona de peligro. El Efesé, que lo intentó sin descanso, suma su novena derrota consecutiva.