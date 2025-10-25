El Burgos CF celebra un final de infarto ante la Real Sociedad B David González transformó un penalti en los últimos minutos y dio a los blanquinegros la victoria en un partido intenso en El Plantío

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 25 de octubre 2025, 20:55 Comenta Compartir

El Burgos CF vuelve a sumar un triunfo importante ante la Real Sociedad B en un partido intenso y disputado en El Plantío, donde la lluvia condicionó la primera parte del juego. Los locales generaron numerosas ocasiones, aunque no fue hasta los minutos finales cuando llegó el gol de penalti de David González. Con estos tres puntos, los blanquinegros se consolidan en la cuarta posición de la clasificación.

Burgos CF 1 - 0 Real Sociedad B Goles: David González 1-0, min. 83

Árbitro: Manuel Jésus Orellana Cid (Comité Andaluz) Mostró tarjeta amarilla a Florian Miguel, Morante, Aitor Córdoba y a Grego Sierra por el Burgos CF y a Mariezkurrena y a Garros por la Real Sociedad B

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz ante 8.672 espectadores.

Con el mismo once que se midió al Cádiz fuera de casa, Ramis apostó por repetir alineación para intentar sumar otros tres puntos consecutivos. La lluvia fue protagonista desde el inicio: apenas se habían disputado dos minutos cuando el equipo local arriesgó en la salida de balón y casi lo paga caro. El filial txuri-urdin recuperó la posesión y Mariezkurrena probó suerte desde la frontal, aunque su disparo se marchó por encima del larguero.

Durante la primera fase del encuentro, ambos equipos protagonizaron varias llegadas, buscando con intensidad la portería rival. La primera ocasión clara del Burgos CF llegó de Fer Niño, que superó a Kita con una gran maniobra y sirvió un centro peligroso al área, aunque el extremo no logró conectar el remate. Los blanquinegros llevaban la iniciativa, pero la Real Sociedad B supo replegarse para salir al contragolpe.

La salida de balón del conjunto vasco se complicó ante la presión alta de los de Ramis, que incomodaron el juego de los de Ansotegui. Las ocasiones más claras se concentraron en el área burgalesa, generando peligro en la portería de Cantero. La más nítida llegó en el minuto 19: tras un contragolpe fallido del Burgos, los visitantes robaron el balón y Garro puso un centro preciso que Balda cabeceó fuera por muy poco.

Al filo de la media hora, el Burgos buscó aumentar el ritmo. Fer Niño recuperó el balón en el área rival, Curro lo tocó de tacón e Iñigo Córdoba centró al segundo palo, aunque la zaga donostiarra despejó el peligro. Los locales insistieron con centros laterales, pero la defensa visitante no concedió opciones. En el minuto 29, Iñigo Córdoba tuvo otra gran oportunidad: aprovechó un rechace dentro del área y conectó un disparo que la defensa desvió a córner.

Los de Ramis se metieron de lleno en el partido y, ocasión tras ocasión, pusieron en aprietos al filial vasco. Sin embargo, los de Ansotegui resistieron y lograron marcharse al descanso sin encajar. El Burgos se fue al vestuario en su mejor momento, con el marcador 0-0 y todo por decidir para la segunda mitad.

Segunda mitad

Durante la primera parte, la lluvia había ralentizado la circulación de balón y dejado el césped encharcado, pero en la segunda parte la intensidad y la presión aumentaron. La primera ocasión fue para los locales: Florian Miguel puso un centro medido, que David remató de primeras, pero Beitia, el central, despejó prácticamente sobre la línea. Las posesiones se intercambiaron con rapidez, y la Real Sociedad B también tuvo su momento: Cantero detuvo un potente disparo de Balda desde fuera del área y lo desvió a córner.

Golpe tras golpe, la segunda parte se mantuvo igual de disputada. Tras la oportunidad de los visitantes, el recién incorporado Brais puso un centro que Lizancos cabeceó, pero el balón se marchó por encima del travesaño. La más clara llegó en el minuto 67: Fer Niño protagonizó una acción individual y su disparo se estrelló en la madera. Solo un minuto después, David llegó con todo para cabecear un centro perfecto de Appin, pero el remate se fue fuera por muy poco.

El Plantío se caldeó a falta de 10 minutos para el final. En una acción dentro del área del filial, Gorka Carrera tocó el balón con la mano en posición antinatural. Tras la revisión del VAR, el colegiado señaló penalti. David González se encargó de ejecutar la pena máxima a falta de seis minutos para el final. Fraga adivinó sus intenciones y llegó a tocar el balón, pero el disparo fue tan ajustado que terminó en el fondo de la red.

El Burgos respiró con ese gol y se colocó en cuarta posición de la tabla. La Real Sociedad B no logró generar ocasiones en los minutos restantes, mientras los locales defendieron con orden hasta el pitido final. El partido concluyó con la alegría del Burgos CF y la desilusión del filial vasco, que vio cómo se escapaban tres puntos importantes en El Plantío.

Temas

deportes

Fútbol

Burgos