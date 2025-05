Un Burgos CF gris y sin mordida se va de vacío de Ipurúa Los de Luis Miguel Ramis no estuvieron acertados y les costó crear juego ofensivo ante un Eibar más resolutivo

Nada en juego. Pero un partido de fútbol sigue siendo un partido de fútbol. Y por eso Eibar y Burgos salieron con todo al césped de Ipurúa. Y en este duelo sin premio, quienes se llevaron el gato al agua fueron los del conjunto armero.

SD Eibar Magunagoitia; Cubero, Arambarri, Arbilla (Álvaro Carrillo, min.88), Cristian (Hodei Arrillaga, min.88); Sergio, Matheus; Corpas (Óscar Carrasco, min-90+2), Antonio Puertas (Iván Gil, min.68), Guruzeta (Javi Martínez, min.68); Bautista. 1 - 0 Burgos CF Cantero; Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Miguel; Atienza (Norja Sánchez, min.75), Morante (Gabriel Bares, min.85); Álex Sancris (Marcelo Expósito, min.75), David González (Dani Ojeda, min.64), Íñigo Córdoba (Edu Espiau., min.64); Fer Niño. Goles: 1-0 Corpas (penalti. Min.36)

Árbitro: González Díaz, del colegio asturiano, amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes a Álex Sancris (min.56), Aitor Córdoba (min.60) y con roja directa a Grego Sierra (min.89)

Incidencias: Partido de la jornada 40 de la Liga Hypermotion disputada en Ipurúa ante 4.401 espectadores.

El encuentro comenzó con los armeros buscando el juego directo, pero fue el Burgos CF el que mandaba en los primeros compases del choque. La idea de los de Ramis era clara, balón al pie, verticalidad y presión alta. Tanto es así que en los primeros compases, el Eibar se vio obligado a rifar el balón más de una vez ante la insistencia burgalesa.

La oportunidad más clara en este tramo inicial la tuvo Sancris, que aprovechó un robo de Arroyo y, tras una buena conducción, metió un centro raso que rozó el palo derecho de Magunagoitia. El Eibar poco a poco se fue asentando en el campo. Sergio Álvarez tomó el timón para calmar las aguas y Matheus apareció entre líneas para que los locales pudieran crecer con balón. Las bandas comenzaron a activarse, especialmente Corpas, que buscaba filtrar balones a Bautista, aunque la zaga del Burgos se mostró atenta, con un Sierra providencial cortando un pase que podría haber dejado solo al delantero eibarrés.

Con el paso de los minutos, los de Beñat San José fueron adelantando líneas. Más agresivos, más en campo rival, más reconocibles. Mientras tanto, al Burgos CF apenas le duraba el balón en los pies. Y sin embargo, los de Ramis estaban agazapados esperando su momento. En un despiste del Eibar en el centro del campo, robó Sancrís, y la transición la culminó Fer Niño con un remate tímido de cabeza que atrapó Magunagoitia.

En el minuto 19 del choque llegó un córner a favor de los locales después de una carrera de Cristian, que centró para que Atienza despejara a córner. Sergio Álvarez botó el córner desde la esquina, Cubero remató y, mientras el balón se dirigía a portería, Puertas lo tocó. El andaluz, que estaba en fuera de juego, provocó que el auxiliar levantara la bandera y se anulase el gol.

Tras el susto, el Burgos CF dio un paso al frente para acumular hombres en el campo del Eibar, sin embargo, no estuvieron demasiado precisos en el juego con balón, algo que también le ocurrió al equipo armero. Sin un dominador claro del esférico, los locales trataban de jugar por dentro y el Burgos se replegaba esperando salir a la contra.

Álex Sancris intentó emular a Aitor Córdoba la pasada jornada, vio adelantado a Magunagoitia y chutó a puerta desde el centro del campo, pero el balón salió alto. Apenas unos minutos después llegó la jugada que cambiaría el sino del partido. Los de Ramis no salieron bien jugando el balón y la recuperó el Eibar. Corpas filtró el esférico a Antonio Puertas, quien, ya dentro del área, recortó a Grego Sierra. Este intentó robarle el balón, pero lo derribó. El árbitro no dudó en señalar los once metros. Corpas fue el encargado de ejecutar el lanzamiento, en el que engañó a Cantero para colarla por el palo derecho y adelantar a los suyos.

Tras el gol, ninguno de los dos equipos lograba controlar el esférico y los errores se sucedían en ambas escuadras. Arbilla dio el susto antes del descanso al hacerse daño en la rodilla tratando de despejar con Fer Niño, pero tras el susto inicial pudo continuar un par de minutos más sobre el verde, hasta que el árbitro señaló el camino de los vestuarios.

Tras la reanudación, el Eibar entró mejor en el partido y dispuso de la primera ocasión en el minuto 46. Los armeros montaron una transición veloz después de que los blanquinegros estuviesen lentos y el chut de Guruzeta desde la frontal lo atrapo Cantero en dos tiempos. El encuentro entró en un intercambio de dominio, con minutos para los locales y otros para los visitantes, pero sin conseguir ninguno de los dos equipos hacerse con el control del esférico.

El Eibar lo volvió a intentar con un centro de córner que despejó el Burgos. En la segunda jugada la puso Sergio Álvarez y a punto estuvo Arambarri de conectar con el esférico para meterlo en la portería, pero el colegiado señaló fuera de juego del defensor armero. El Burgos cayó entonces en un compás de poco juego, de intentarlo pero no conseguir nada y no asustar al equipo armero, que vivió cómodo estos minutos.

El Eibar fue mejor en la segunda parte, presionando y buscando el gol con mayor insistencia, mientras que el Burgos CF se mantenía a la defensiva, intentando resistir las embestidas del rival. Y así, fueron pasando los minutos. El Burgos CF trataba de llegar hasta la portería defendida por Magunagoitia, pero no lo lograba.

Los blanquinegros reclamaron algunas faltas y una posible mano del Eibar, pero el colegiado entendió que no hubo nada punible en ninguna de estas acciones. Antes de llegar el final del partido llegó la roja directa a Grego Sierra, que no tuvo su partido. El central burgalés está lento y le roba el balón Corpas. Grego le derriba y, al ser el último hombre, el árbitro le mostró la tarjeta roja.

Con uno menos y con apenas unos minutos por delante el Burgos CF no pudo crear peligro y el vio como el final del encuentro llegaba con el 1-0 reinante en el marcador y sin haber dispuesto de opciones reales de anotar gol.