El Burgos CF se mete en un problema

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 1 de marzo 2025, 18:35 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

Se encienden todas las alarmas, si es que no se habían encendido ya. El Burgos CF se metió hoy en un problema muy serio tras caer derrotado en Castalia en un partido en el que pudo pasar de todo, pero que acabó llevándose el Castellón en la recta final. Una recta final en la que Curro pudo arañar, al menos, el empate, con un lanzamiento de penalti que se estrelló en la cruceta, poniendo al Burgos al borde del abismo a la espera del resultado del Eldense.

CD Castellón: Gonzalo; Chirino (Escobar, min.88), Alberto, Jozhua; Suero, Zarfino (Jojic, min.59), Van Den Belt (Óscar Gil, min.88), Mabil (Markanich, min.70); Calatrava, De Miguel (Gonzalo Pastor, min.70), Raúl Sánchez. 2 - 1 Burgos CF: Cantero; Arroyo, Córdoba, Grego Sierra, Pipa (Konan, min.46), Atienza (David González, min.88), Marcelo Expósito (Quintanilla.46); Ojeda (Elady, min.73), Curro, Sancris; Edu Espiau (Fer Niño, min.78). Goles: 1-0, min.38: Cala; 1-1, min.43: Espiau; 2-1, min.84: Cala

Árbitro: Moreno Aragón (colegio madrileño). Expulsó por doble amarilla a Alberto (min.98). También mostró tarjeta amarilla a Cala por el Castellón y a Pipa, Expósito, Grego Sierra y Espiau por el Burgos CF.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga Hypermotion disputado en el SkyFi Castalia ante 9.865 espectadores.

Sorprendía Ramis a propios y extraños con el once titular, en el que se dibujaron varios cambios respecto al partido frente al Real Oviedo, con la salida de inicio de Pipa en el lateral izquierdo, Expósito en el centro del campo, Dani Ojeda en banda, Aitor Córdoba en el eje de la zaga y Edu Espiau en punta de ataque. Quien no estaba ni en la convocatoria era Íñigo Córdoba, uno de los hombres más destacados de los últimos choques.

Con esos mimbres, el técnico tarraconense pretendía anular el juego de un Castellón tan atrevido como, a menudo, anárquico. Una apuesta que permitió a los Johan Plat arrancar el choque con una marcha más que el Burgos, al que consiguió encerrar con cierta facilidad.

Sin embargo, poco tardó el Burgos en zafarse de esa presión inicial. Los de Ramis, bien aleccionados de inicio, supieron leer las debilidades de su rival y buscaron con inteligencia y eficacia la espalda castellonense. Sancris y Ojeda, a banda cambiada y apoyados por un incisivo Arroyo por la derecha, consiguieron liberar espacios suficientes como para pisar zonas peligrosas en transición. De hecho, el propio Ojeda bien pudo abrir el marcador con una picadita desde fuera del área que se marchó desviada con Gonzalo ya vencido.

Aquellos fueron quizá los mejores minutos de un Burgos serio en defensa y rápido en la creación, que en varias ocasiones puso a prueba al cancerbero rival. En el 9, Atienza cabeceaba ligeramente desviado un saque de esquina y, minutos después, Arroyo, que se gustó en ataque, tuvo en sus botas la más clara, recibiendo de Ojeda y marrando por centímetros un mano a mano con Gonzalo. También Curro tuvo la suya en el 23 rematando a las redes en boca de gol. El trencilla, sin embargo, Anuló el tanto por fuera de juego previo.

El Burgos se sentía cómodo sobre el terreno de juego. O al menos todo lo cómodo que se puede sentir frente a un equipo a menudo tan imprevisible como el Castellón, que a pesar de sufrir las embestidas burgalesas, supo jugar también sus cartas en Castalia. De hecho, tras ese arreón blanquinegro, los de Johan Plat metieron una marcha más y De Miguel y Raúl Sánchez protagonizaron dos ocasiones clarísimas que no encontraron portería.

El Partido iba ganando en revoluciones a medida que avanzaban los minutos, sin gran continuidad, pero con opciones para unos y otros. Espiau probaba desde su casa un disparo bien atajado por Gonzalo y el Castellón tensaba la cuerda por la banda derecha. Y entonces llegó el golpe. En el 38, Cala aprovechaba un despiste para rematar completamente solo dentro del área, Cantero conseguía rechazar, pero el balón le caía de nuevo al centrocampista castellonense y, en segunda instancia, lo mandaba al fondo de la red.

De nuevo los fantasmas sobrevolaban al Burgos CF, pero su presencia duró apenas unos minutos. Y es que, cuando el tiempo reglamentario llegaba a su fin, apareció Edu Espiau. Sí. Edu Espiau. El delantero canario, señalado por muchos, ponía fin a una sequía goleadora que se prolongaba ya durante mucho tiempo, quizá demasiado, culminando con un remate en boca de gol una magnífica jugada de Arroyo por la banda derecha.

El Burgos había conseguido hacer justicia a lo visto en los primeros 45 minutos, pero Ramis decidió mover el árbol en vestuarios y dar entrada a Konan y Quintanilla por los amonestados Pipa y Expósito. Dos cambios hombre por hombre que dieron algo más de presencia al equipo, pero que no sirvieron para desnivelar el choque de manera significativa.

Lejos de ello, el Castellón pareció regresar al verde con un puntito más de intensidad, acumulando hombres en la parcela ofensiva y pisando zonas peligrosas con cierta asiduidad en los primeros compases, en los que Alberto puso el miedo en el cuerpo con un cabezazo que se marchó muy desviado. La respuesta, también de cabeza, llegó de la mano de Espiau, quien tampoco pudo dirigir hacia la red un gran centro desde la izquierda de Sancris.

El partido ganaba revoluciones por momentos y unos y otros se metían de lleno en un correcalles en el que todo pudo pasar. En el 57, la presión alta del Burgos CF permitía recuperar un balón en el balcón del área y Curro probaba con un disparo a bocajarro bien atajado por Gonzalo. Y diez minutos después, Suero desaprovechaba la mejor ocasión para el Castellón mandado un disparo a la cruceta.

También Cantero tuvo que intervenir instantes después para enviar a córner un magnífico cabezazo de Markanich, que acababa de ingresar en el terreno de juego.

Para entonces, el partido ya había entrado en una fase nerviosa, en la que unos y otros buscaban con ahínco el error rival para llevarse el gato al agua. Una fase que el Castellón pareció afrontar con un punto más de gasolina que el Burgos. Al menos la suficiente como para acabar encontrando portería de nuevo y amarrar los tres puntos. En el 84, y tras un parón obligado por una urgencia médica en la grada, el cuadro orellut firmaba una buena jugada por la banda izquierda que acababa culminando de nuevo Cala con un buen disparo al fondo de la red.

El Castellón volvía a ponerse por delante en la recta final y obligaba al Burgos a echar el resto para intentar rascar, al menos, un empate que le permitiera respirar a la espera de ver el resultado de sus rivales en la parte baja. Un empate que, de hecho, estuvo a punto de llegar en el descuento después de que el colegiado marcara el punto de penalti por una mano de Alberto, que además supuso su expulsión. Sin embargo, Curro, habitual seguro de vida en estos lances, acabó enviando el lanzamiento a la cruceta, dejando al Burgos con la miel en los labios y al borde del precipicio.