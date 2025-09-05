«Hemos corregido errores y trabajado mucho»: el Burgos CF busca su mejor versión frente a Las Palmas El técnico blanquinegro confirmó la baja de Iñigo Córdoba, habló de las posibles salidas de Anderson y Arroyo, y destacó el papel de la afición en la previa del duelo en El Plantío

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

El Burgos CF afronta este domingo (16:15 horas) un nuevo reto en LaLiga Hypermotion con la visita de la UD Las Palmas, recién descendido de Primera División. En la previa del encuentro, el entrenador blanquinegro, Luis Miguel Ramis, repasó la actualidad del equipo, marcada por las bajas, la situación de algunos jugadores y el análisis del rival.

El técnico confirmó que podrá contar con toda la plantilla salvo con Iñigo Córdoba: «Tiene una pequeña lesión en los isquios que no es muy grande, pero hay que cuidarla. No podremos disponer de él».

Sobre la derrota ante el FC Andorra, reconoció que el equipo no estuvo a su nivel: «No fuimos el equipo que realmente somos. Estuvimos cerca de puntuar, pero debemos dar una cara mucho más reconocible». En ese sentido, explicó que la plantilla ha trabajado intensamente durante la semana para corregir errores y mejorar prestaciones: «Hemos hablado, hemos corregido cosas y hemos trabajado mucho para ser el equipo que queremos ser ante la UD Las Palmas».

El entrenador también se refirió a la situación de Anderson y Arroyo. Del primero, señaló que su salida es inminente: «No es oficial, pero ya no está con nosotros. Estamos esperando a ver si se cristaliza su marcha de forma definitiva». En cuanto a Arroyo, reconoció sentimientos encontrados: «Es contradictorio. Estoy contento porque la operación es beneficiosa para el club y demuestra que hemos sacado el máximo rendimiento al jugador, pero perdemos un futbolista importante en nuestros planes. Ahora toca encontrar una solución rápida».

Pese a ello, el técnico mostró confianza en el resto de la plantilla, destacando especialmente a Lizancos: «Es un gran lateral y estamos seguros de que va a ofrecer un gran rendimiento»«. También se mostró satisfecho con la llegada del portero Jesús Ruiz: «Viene a competir en igualdad de condiciones. Esta competitividad sana nos va a elevar el nivel».

El rival

Sobre el rival, no escatimó elogios: «La UD Las Palmas es un equipo que viene de Primera, muy vertical, con jugadores rápidos que atacan bien los espacios. Pero nosotros defendemos muy bien, hemos trabajado el plan de partido y tenemos capacidad ofensiva para intimidar y hacer daño».

El técnico apeló, además, al papel de El Plantío y su afición: «Nos sentimos muy a gusto en casa. La afición nos arropa, nos da energía y confianza, y estamos deseando devolverles todo lo que nos dan».

Por último, recordó que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre los objetivos de cada equipo en la temporada: «Todos estamos en un proceso de mejora y adaptación. Será el paso de las jornadas lo que dictamine por qué cosas vamos a luchar».