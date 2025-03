Curro Sánchez: «El Plantío es El Plantío»

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 19 de marzo 2025, 18:20 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

A falta de algo más de 48 horas para que los jugadores del Burgos CF salten al césped de El Pantío para medirse a la UD Almería (Viernes, 21 de marzo, a las 20:30 horas), el delantero blanquinegro, Curro Sánchez, recuerda lo especial que tiene este encuentro para él: «Tengo ganas de reencontrarme con compañeros con los que coincidí y con el cuerpo técnico, que es con el que logramos el ascenso a Primera División con la UD Almería», apunta el atacante onubense.

Sobre el conjunto almeriense que llega a Burgos, ocupando la séptima posición de la tabla, a un punto de puestos de playoff, Curro recuerda que para él, el equipo rojiblanco tiene la mejor plantilla de Segunda División, aunque «ahora no estén en su mejor momento, van a estar arriba. Sabemos qué equipo es la UD Almería, pero El Plantío es El Plantío y es muy difícil para el resto de los equipos venir aquí a ganar».

Por méritos propios

A pesar de la dificultad del rival, no hay que olvidar que el Burgos CF llega a este encuentro en línea ascendente: «Con estas tres victorias se mira de otra manera el tramo final de temporada. Sabemos que el juego no ha sido el mejor, pero han sido partidos muy difíciles y lo importante es que los hemos sacado», comenta Sánchez que además recuerda que «hemos salido de la situación por méritos propios. No es fácil para nadie y se está viendo ahora con otros equipos que se están metiendo en las últimas jornadas». A esta situación ha llegado el equipo debido a «un trabajo espectular. Queremos ser un Burgos CF que enganchemos a la gente por nuestro juego. Sabemos que ahora mismo no estamos dando nuestro mejor nivel, pero, gracias a los resultados, seguro que nos soltamos más sobre el campo y alcanzamos nuestro mejor nivel».

Respecto a su ausencia la pasada jornada, Curro Sánchez quiere recordar que todo se produjo tras «unas molestias después de un golpe en la rodilla del partido ante el Albacete BP. A ello se sumó mi paternidad justo antes de enfrentarnos al FC Cartagena y decidimos que lo mejor era que me quedase con mi familia y aprovechar para recuperarme mejor de ese golpe. Ya estoy mejor, si bien todavía tengo alguna molestia, pero nada importante». No obstante, apostilla el futbolista: «Curro sigue siendo Curro y trabajando lo mismo o más que el año pasado. Esto es fútbol y a veces no nos salen las cosas como nos esperamos. Estoy tranquilo y seguro de que las cosas acabarán saliendo, tanto a mí como a mis compañeros».

Burgos CF