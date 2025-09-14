Un duelo de locura en El Molinón acaba con el Burgos como ganador Tras un inicio fulgurante y un empate del Sporting, Mejía firma el gol decisivo en el minuto 89 y sella un triunfo épico para los blanquinegros

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:05

El Burgos CF asalta El Molinón con un triunfo de carácter. Los de Ramis se adelantaron con dos zarpazos en la primera parte, el Sporting reaccionó tras el descanso y logró empatar, pero un gol de Mejía en el minuto 89 dió la victoria a los blanquinegros, que se mostrarón, la mayoría del partido, sólidos atrás y efectivos arriba para sumar tres puntos de oro en uno de los estadios más complicados de LaLiga Hypermotion.

Real Sporting de Gijón Yáñez; Diego S. (Pablo García, min.93); Perrin; Pablo V. (Cortés, min.93); G. Rosas (Kevin Vázquez, min.83); Corredera; Nacho Martín (Jordy Caicedo, min.46); Gaspar (Prendes, min.83); Gelabert.; Dubasin; J. Otero 2 - 3 Burgos CF Cantero; Lizancos (Sergio G., min.53); A.Córdoba; Grego S.; Florian Miguel; Morante; Atienza; David G. (Saúl del Cerro, min.92); Curro (Cantero, min.88); Appin (Mateo Mejía, min.53); Fer Niño (Mario González, min.88) Goles: Fer Niño 0-1, min. 19; Kevin Appin 0-2, min.21; Gelabert 1-2, min. 53; Guille Rosas 2-2, min.71; Mateo Mejía 2-3, min.89

Árbitro: Salvador Lax (Comité Murciano) Mostró tarjeta amarilla a Perrin por el Real Sporting de Gijón y a Cantero y Mejía por el Burgos CF

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio Municipal El Molinón-Enrique Castro «Quini» con 23.842 espectadores. Homenaje al exjugador del Sporting de Gijón, Jose Manuel Díaz Novoa.

La primera ocasión clara llevó el sello del Sporting de Gijón. Un robo en el centro del campo permitió a los de Garitano lanzarse al ataque, pero el guardameta burgalés respondió con seguridad. El Burgos CF se cerró desde los compases iniciales, mientras los asturianos trabajaban con paciencia y buscaban espacios en la defensa blanquinegra para inaugurar el marcador. Durante el primer cuarto de hora, los gijoneses se mantuvieron en campo rival, replegados cerca del área visitante.

El protagonista del Burgos en ese tramo fue su portero, que detuvo todos los balones que llegaron a su meta, la mayoría sin excesivo peligro, aunque algunos exigieron intervenciones de mérito. A partir del minuto 16, los blanquinegros comenzaron a ganar metros y, apenas tres minutos después, abrieron el marcador: un centro preciso de Florian Miguel encontró la cabeza de Fer Niño, que remató con contundencia para firmar el 0-1.

Sin dar tiempo a reaccionar al Sporting, el Burgos volvió a golpear. En el minuto 21, un envío largo desde campo propio fue controlado por Appin, que definió con acierto para poner el segundo tanto. La efectividad de los de Ramis fue total: dos ocasiones claras, dos goles. El golpe obligó al conjunto gijonés a aumentar la presión sobre la zaga visitante, mientras el Burgos se veía obligado a recurrir a salidas largas para aliviar el acoso local.

Pese a ello, la defensa burgalesa mostró solidez en los primeros 40 minutos. Incluso estuvo cerca del tercero: Curro probó suerte con un potente disparo desde fuera del área que buscaba la escuadra, pero Yáñez voló para evitar el tanto. Los últimos minutos de la primera parte transcurrieron sin grandes ocasiones, con intentos locales bien neutralizados.

En el tiempo añadido, Atienza tuvo que abandonar momentáneamente el campo tras sufrir una brecha en la ceja, lo que le impidió reincorporarse hasta el final del primer acto. Con tranquilidad se marcharon al descanso los de Ramis, mientras el Sporting necesitaba una reacción inmediata para darle la vuelta al marcador.

Segunda parte

El Sporting salió a la segunda parte con ímpetu. Gelabert probó suerte con un disparo parecido al de Curro en la primera mitad, pero el guardameta burgalés volvió a blocar con seguridad. Tan crecidos se mostraron los asturianos que, pocos minutos después, encontraron el premio. Juan Otero armó una jugada magistral por la banda izquierda, se deshizo de dos defensores y asistió a Gelabert, que dejó el balón franco para que el máximo goleador rojiblanco no perdonara y recortara distancias.

El conjunto gijonés insistió con fuerza. El segundo gol se resistía, aunque ocasiones no faltaron. Lizancos salvó a los burgaleses con una acción providencial bajo palos, pero la presión terminó dando frutos: un cambio de orientación de Dubasin permitió a Guille Rosas aparecer en segunda línea, controlar y batir a Cantero con un disparo cruzado imposible de detener. El 2-2 devolvió la igualdad al marcador.

El partido se convirtió en un intercambio de golpes. Morante tuvo la más clara para el Burgos con un disparo raso pegado al palo que Yáñez desvió a córner. Los blanquinegros apretaban en ataque, aunque el Sporting tampoco renunciaba a buscar el tercero. Sin embargo, el premio llegó para los de Ramis en el minuto 89. Una brillante acción de Mario González, que se marchó de tres defensores en la derecha, dio origen a la jugada: asistió a David González en el centro y este abrió a la izquierda para que Mejía, completamente solo, batiera a Yáñez en el mano a mano.

El Sporting no se resignó y apuró sus opciones en el descuento con varios centros al área. El más peligroso lo protagonizó Otero, cuyo remate de cabeza se marchó rozando el larguero. Pero ya no hubo tiempo para más.

El Burgos, sólido en defensa y letal en ataque, conquistó El Molinón con un 2-3 de prestigio, sumando tres puntos que saben a gloria en uno de los estadios más difíciles de LaLiga Hypermotion.