Fernando Estévez, cesado Fernando Estévez no ha cumplido las expectativas. / GIT El empate cosechado ayer en Tudela ha sido la puntilla para el técnico granadino, que no ha cumplido las expectativas GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Lunes, 7 octubre 2019, 19:44

Adiós a Fernando Estévez. El Burgos CF ha confirmado esta misma tarde el cese del técnico granadino, que no ha cumplido las expectativas generadas durante la pretemporada. El empate cosechado ayer en Tudela tras ir ganando 2-0, sumado a la derrota frente al Salamanca del pasado miércoles, ha supuesto la puntilla para el entrenador.

Se pone así punto y final a una etapa de poco menos de una temporada en la que Estévez ha obtenido una suerte dispar. El entrenador nazarí recalaba en El Plantío en octubre del año pasado para hacerse cargo del equipo en sustitución de José Manuel Mateo, que no consiguió levantar el vuelo.

Tras varias jornadas de dudas, el equipo comenzó a responder poco a poco y terminó la temporada lejos de la zona de descenso -no tanto del play out, que se quedó a apenas dos puntos-, pero también lejos del objetivo del play off. Un objetivo que se impuso durante el verano tras la llegada de los Caselli, cuya inversión en la plantilla disparó las expectativas.

Sin embargo, tras siete jornadas de liga, el Burgos apenas suma siete puntos, habiendo marcado solo 6 goles y recibido 10. Además, el conjunto blanquinegro se ha quedado fuera de la Copa Federación a las primeras de cambio.