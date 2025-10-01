Florian Miguel: «La clave está en ir partido a partido y disfrutar en el terreno de juego» El defensa del Burgos CF considera «un lujo» haber podido mantener el bloque de la temporada pasada

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

El defensa del Burgos CF Florian Miguel, uno de los jugadores que más encuentros ha disputado hasta el momento, califica de buen momento el que vive el conjunto blanquinegro: «Está claro que es mejor estar arriba que abajo. Hay que intentar sumar puntos lo más rápido posible para estar tranquilos. Estamos en un buen momento, dando continuidad al trabajo del año pasado. Es el camino a seguir».

Sobre la incorporación de jugadores jóvenes a las convocatorias, como es el caso de Fermín lo ve con buenos ojos: «Es un chico que ha hecho la pretemporada con nosotros y que ya estuvo en algún entrenamiento del año pasado. Está creciendo mucho y ha participado en algunos partidos, aportando mucho en el juego. Tiene que seguir trabajando porque va en buen camino. Le deseo lo mejor».

En cuanto al hecho de haber mantenido el bloque de la temporada pasada, lo califica como «un lujo. Eso te aporta un plus de confianza y es lo que nos está ayudando a rendir bien en este inicio de temporada, aunque aún podemos dar más. Por el momento, vamos partido a partido. Estamos a gusto con nuestro juego y vamos día a día, sin marcarnos ningún objetivo. La clave es disfrutar de lo que hacemos y pensar solo partido a partido».

Respecto al próximo partido ante el Huesca, define al rival como «un equipo difícil de manejar. No llegan en su mejor momento, pero son un equipo combativo, que pelea hasta el final. Tendremos que hacer un buen partido para sacar algo positivo de El Alcoraz».

Temas

Burgos CF