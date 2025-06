La futbolista internacional del Burgos CF que abandona la ciudad para jugar en Primera División La jugadora blanquinegra Claudia Barrios se ha convertido en una estrella en dos años; y en edad juvenil ha sido una de las futbolistas más destacadas de la Selección sub 17

Julio César Rico Burgos Lunes, 2 de junio 2025, 14:27

La arandina Claudia Barrios ha comunicado a la afición del Burgos CF que, tras dos años, abandona la disciplina del club para jugar en la Primera División. Aunque internacional sub 17 burgalesa no dice en que club va a jugar a partir de la próxima temporada, algunos medios nacionales indican que vestirá la camiseta del Atlético de Madrid.

Barrios ponía un mensaje de Instagram este pasado sábado en el que decía: «Hoy me toca despedirme de la que ha sido mi casa estos dos últimos años, dos años en los que he aprendido muchísimo como futbolista, y sobre todo como persona, quiere agradecer a toda la gente que ha estado a mi lado día a día al cuerpo técnico, a mis compañeras y a mi familia».

«He vivido momentos inolvidables como ese ascenso que tanto merecíamos y podría decir que han sido de los mejores años de mi vida, me he vivido momentos inolvidables como ese ascenso que tanto merecíamos y podría decir que han sido de los mejores años de mi vida, me alegro llevo gente increíble y gente que considero familia, ha sido un placer formar parte de esta gran familia, para siempre una blanquinegra. Gracias Burgos».

Barrios llegó en la temporada 23-24, con sólo 16 años al Burgos CF. La temporada pasada renovó con el equipo que entrena Tania Güemes hasta 2026, pero su por su trayectoria, la Segunda RFEF, que es la categoría en la que jugarán las mujeres del Burgos CF, se le queda muy pequeña.

La jugadora ribereña empezó su carrera futbolística siendo una niña en el equipo de su ciudad, la Arandina CF. Incluso llegó a estar preseleccionada con España en alguna ocasión. Pero el verdadero salto de calidad lo ha dado con el Burgos CF. Sus goles y sus asistencias la han catapultado a la elite del fútbol femenino actual