Grego Sierra: «La clave pasa por hacer de El Plantío un fortín»

El Burgos CF está viviendo el momento más dulce de la temporada, ocupando el tercer puesto de la clasificación, tras su victoria a domicilio la pasada jornada en Leganés (1-2). Esta buena trayectoria, en palabras del futbolista Grego Serra, viene determinada por el trabajo que se está llevando y que «nosotros estamos recibiendo en forma de puntos. Cada vez somos un equipo más maduro, que controla mejor los partidos, más sólido. Estoy muy contento porque eso nos hace ganar y ojalá podamos mantener el nivel».

El defensa del Burgos CF no puede su satisfacción por la marcha del equipo y la suya propia: «Estoy muy satisfecho de poder estar participando mucho en el campo. Me siento muy identificado con el equipo y disfruto del nivel que estamos dando todos. Ojalá pueda seguir sumando más minutos y que el equipo siga compitiendo a este nivel y ganando».

Sobre la acción polémica de Curro de la pasada jornada ante el Leganés señala que para él «fue muy clara. Es cierto que es difícil de ver en el momento y puede parecer fortuita, pero en la repetición se ve que es un pisotón claramente intencionado y debió entrar el VAR a corregir la acción».

En cuanto al estilo de juego del club burgalés, deja claro que «estamos dispuestos a asumir un cierto riesgo en la salida de balón porque nos da muchas posibilidades a nivel ofensivo. Queremos ser valientes. Es cierto que se han dado algunos errores, pero tenemos que asumirlos e intentar minimizarlos, pero no podemos tener miedo a fallar».

Respecto a su faceta personal, Grego señala que «me siento muy bien, acabo de ser padre y estoy feliz y contento, aunque sufriendo un poco [se ríe]. Estoy muy contento en el Burgos CF. Es cierto que acabo contrato, pero estamos en conversaciones con el club por una posible ampliación. Estoy donde quiero estar y ojalá pueda quedarme más tiempo aquí».

Sobre el buen trabajo que están realizado lejos del Plantío quiere puntualizar que aunque «es cierto que estamos haciendo un gran trabajo fuera de casa, puede parecer que en casa no está siendo así, pero nada más lejos de la realidad. Creo que estamos haciendo un buen trabajo también en casa, pero sí que es cierto que tenemos que terminar de hacer de El Plantío un fortín, nuestro fortín. En una liga tan competitiva como esta, todos los estadios son campos difíciles en los que puntuar y el nuestro tiene que estar en la misma línea. Se ha visto en otras temporadas y estoy seguro de que El Plantío volverá a ser una fortaleza a base de nuestro trabajo y del empuje de la afición, la cuál sabemos que está de nuestro lado. Cualquier equipo que venga aquí lo tiene que pasar mal».

El próximo lunes tendrán que medirse al Castellón, un equipo que viene de remontar un partido en menos de diez minutos. «Creemos que el mejor Castellón es el que vendrá aquí, pero también espero la mejor versión del Burgos CF y que es lo que nos va a permitir llevarnos los tres puntos. Ojalá podamos llevarnos la victoria y mantener este ritmo. La temporada pasada nos costó transformar el juego en puntos, pero este año estamos encontrando ese equilibrio, aunque es complicado. La categoría te exige no bajar el nivel ni un solo fin de semana. La capacidad de mantener ese nivel es lo que va a marcar dónde vamos a estar a final de temporada».

