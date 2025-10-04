El Huesca castiga al Burgos en el último suspiro y se queda con los tres puntos Los de Ramis igualaron con un penalti transformado por David González, pero un gol de Ntamack en los instantes finales decantó un duelo intenso y escaso de ocasiones en El Alcoraz

Natalia Sáez Ursúa Burgos Sábado, 4 de octubre 2025, 20:57

En un partido marcado por la intensidad defensiva, la escasez de ocasiones y la lucha en el centro del campo, el Burgos perdió frente al Huesca fuera de casa. Daniel Luna adelantó a los locales antes del descanso con un potente remate, y Fer Niño logró igualar desde el punto de penalti en la segunda mitad. No obstante, Samuel Ntamack dio el triunfo al Huesca con un gol cerca del final, cerrando un encuentro equilibrado en el que las ocasiones claras fueron escasas y la estrategia y la concentración definieron el desarrollo del juego.

SD Huesca D. Jimenez; Toni Abad (Álvaro Carrillo, min.62) ; J. Pulido; Iñigo Piña; Ro; Sielva; J. Álvarez; D. Luna (Liberto Beltrán, min.69); Kortajarena (Ntamack, min.83) ; Dani Ojeda (Ángel Pérez, min.62); Sergi Enrich (Enol Rodríguez, min.69) 2 - 1 Burgos CF Cantero; Lizancos; Sergio Glez; Grego S.; Miguel; Morante; Atienza; M. Cantero (Íñigo Córdoba, min.64) ; David G (Fermín García, min.73) .; Appin (Fer Niño, min.45); Mario G.(Víctor Mollejo, min.73) Goles: Daniel Luna 1-0, min. 39, David G. 1-1, min.72, Ntamack 2-1, min.93

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano) Mostró tarjeta amarilla a Toni Abad y a Óscar Silva por el SD Huesca y a Sergio González, a Grego Sierra y a Florian Miguel por el Burgos CF.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz ante 5.904 espectadores.

Un once poco habitual esta temporada saltó al césped de El Alcoraz para iniciar el encuentro ante el Huesca. El arranque estuvo marcado por un juego trabado, interrumpido constantemente por las faltas cometidas por ambos conjuntos. Los burgaleses mantuvieron la dinámica de los últimos encuentros, buscando con insistencia a los jugadores más adelantados y tratando de generar peligro cerca del área rival. Aun así, los oscenses no bajaron la intensidad e intentaron recuperar el balón en campo contrario, presionando con energía a los blanquinegros.

Con el primer cuarto de hora cumplido, el Huesca protagonizó varias acciones de peligro dentro del área de Cantero, aunque ninguna de ellas encontró portería. Parecía que los locales habían detectado ciertas debilidades en el juego del Burgos y, poco a poco, fueron ganando metros. Los de Ramis apostaron por una presión alta, algo menos habitual en otros partidos, y en esta ocasión la estrategia les dio resultado. Dos robos en campo contrario, muy cerca del área burgalesa, encendieron las alarmas en el banquillo de Sergi Guilló, aunque los visitantes no lograron aprovechar esas oportunidades para abrir el marcador.

La delantera del Burgos necesitó algo más de fluidez en las combinaciones cerca del área rival, mientras que la defensa se mostró, una vez más, segura y eficaz. Con el paso de los minutos, los de Ramis se desplegaron con más comodidad, pero el peligro real seguía sin llegar en ninguna de las dos áreas.

Hasta que, en el minuto 39, el conjunto oscense logró adelantarse gracias a una brillante acción colectiva. Daniel Luna recibió un pase preciso de Iker Kortajarena en el corazón del área y conectó un potente zurdazo que se coló directamente en la portería de Cantero, imposible para el guardameta burgalés.

El marcador reflejó el 1-0 favorable a los locales, y el Burgos apenas tuvo tiempo para reaccionar antes del descanso. Los blanquinegros buscaron el área rival en los minutos finales, pero ninguna de sus llegadas encontró un desenlace positivo. Con un solo minuto de añadido, la primera mitad llegó a su fin con el Burgos por detrás en el marcador en El Alcoraz.

Segunda parte

Ramis comenzó la segunda parte con un cambio en su once inicial: Appin fue sustituido por Fer Niño para tener un punta en la zona más avanzada. Los burgaleses buscaron los huecos y aprovecharon un fallo de los oscenses para tener una oportunidad, pero los locales no cedieron ante el juego blanquinegro. Fer Niño se convirtió en el jugador más buscado desde los primeros minutos; balones altos y pases por delante de la defensa del Huesca fueron la tónica de las jugadas de los de Ramis. El ritmo de circulación necesitaba ser más rápido para que los visitantes lograran desprenderse de los de Sergi Guilló.

Cuando la balanza parecía mantenerse en el terreno del local, el Burgos consiguió un penalti. Una acción polémica dentro del área fue sancionada con pena máxima por el árbitro. El encargado de ejecutarlo, David González, no falló: su disparo al lado contrario del portero, con firmeza, significó el empate para los visitantes. El marcador, hasta entonces favorable a los oscenses, pasó a reflejar igualdad.

Con el 1-1 en el luminoso, el partido cobró aún más emoción. El Burgos se llenó de energía y adelantó líneas con más valentía, buscando el segundo tanto. En cambio, el Huesca trató de recomponerse, contener los embistes y volver a generar salidas rápidas a través de sus extremos o transiciones veloces.

La tensión se mantuvo desde el empate del Burgos; ambos equipos buscaban el gol que marcara la diferencia. Los ataques de oscenses y burgaleses eran cada vez más intensos, y las faltas y tarjetas amarillas acrecentaban la presión. Como en los minutos iniciales del encuentro, los burgaleses presionaban la salida de balón, al igual que los locales, que insistían en su intento de anotar el segundo.

El Burgos tuvo una clara ocasión para ponerse por delante con un disparo de Fer Niño, que conectó un remate con la pierna derecha desde el costado izquierdo del área. Su lanzamiento buscaba la escuadra, pero el guardameta del Huesca respondió con una gran intervención, desviando el balón y evitando el tanto visitante. La jugada nació de una buena asistencia de Florian Miguel, que encontró el espacio justo entre líneas para habilitar al delantero.

Poco después, el Huesca respondió con un intento lejano de Óscar Sielva, que probó fortuna con un disparo con la derecha desde fuera del área. Su remate se marchó desviado por el lado izquierdo de la portería tras una asistencia de Samuel Ntamack, que había recuperado y distribuido rápidamente para generar peligro en campo rival.

La precipitación y la cautela dejaban a ambos equipos con ocasiones, pero ninguna lo suficientemente claras para generar problemas. Sin embargo, uno de los equipos se benefició: el Huesca volvió a adelantarse en el marcador. Samuel Ntamack remató de cabeza desde el corazón del área y envió el balón al centro de la portería, imposible para el guardameta visitante. Con este tanto, el luminoso reflejaba 2-1, a falta de tan solo un minuto para finalizar el encuentro, tras una jugada colectiva bien tejida en el área del Burgos.

Tras los intentos finales de los burgaleses, el poco tiempo restante no les permitió crear una acción que les diera puntos fuera de casa.