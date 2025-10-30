Íñigo Córdoba: «Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo» El Burgos CF se enfrenta este sábado, 1 de noviembre, a las 18:30 horas, al CD Leganes en su estadio de Butarque

BURGOSconecta Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 18:12 Comenta Compartir

Íñigo Córdoba, extremo del Burgos CF, es optimista con el trabajo que está realizando su equipo y que le ha llevado a ocupar puestos de play off de ascenso. «Estamos ahora en una buena dinámica, haciendo las cosas bien y es la línea que debemos seguir. Estamos bien. Somos una plantilla amplia y eso nos permite repartir minutos. Nos fuimos con una victoria de Tordesillas (Copa) que nos permite pasar de fase y eso es lo importante. Estamos ya preparados para el partido del sábado».

Sobre el partido del próximo sábado ante el Leganés, Íñigo es consciente de los complicado de la salida, «pero afrontamos el partido de la misma manera en la que venimos trabajando. Vamos a pelear por llevarnos los tres puntos. Va a ser un partido duro y no nos van a dar nada, pero confiamos en nuestro trabajo y queremos llevarnos la victoria. Ellos son un equipo rocoso en su campo, lo he vivido en mis experiencias allí. Tenemos que ir con una mentalidad muy positiva».

Buen ambiente

Sobre su integración en el equipo, el futbolista ha señalado que «ha sido sencillo. Que esté Aitor ha sido importante, pero también me ha ayudado mucho el buen ambiente que hay en el vestuario, que te hace el día a día más ameno. Además, me encuentro bien físicamente, algo que para mí es muy importante. Estoy a plena disposición del cuerpo técnico para cuando me necesiten y para lo que me necesiten».

Respecto al papel que va a jugar el Burgos CF esta temporada, Íñigo Córdoba adelanta que «es pronto todavía para saber que va a pasar, es una liga muy larga. Todos los equipos tienen dinámicas positivas y negativas. Nosotros ahora mismo, tenemos que estirar el chicle de esta buena racha, pero seguro que llegarán momentos más complicados y será entonces cuando tengamos que arroparnos entre nosotros para salir lo antes posible de ese momento. Al final de la temporada, obtendrán el premio de estar arriba los equipos que más consistencia demuestren a lo largo del año».

Temas

Burgos CF