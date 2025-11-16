Mario González guía al Burgos CF a la victoria sobre el CD Mirandés El delantero marcó el primer gol y transformó un penalti en los minutos finales, dejando a los visitantes en zona de playoff y a los locales en descenso

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:55 Comenta Compartir

El Burgos CF salió de Mendizorrotza con una victoria que refuerza sus aspiraciones de playoff, tras un partido en el que supo administrar su ventaja y aprovechar los momentos clave. El Mirandés dominó en varios tramos del juego y generó ocasiones, pero los visitantes se mostraron sólidos y efectivos cuando más lo necesitaban. Mario González se convirtió en el protagonista absoluto, anotando primero tras un córner y cerrando la victoria con un penalti en los instantes finales, dejando al Mirandés en la zona de descenso y al Burgos en lo alto de la tabla.

CD Mirandés Juanpa; Pablo Pérez; Juan G.; Postigo; Martín (Hugo Novoa, min.93); Tamarit Salim El Jebari ; Bauza; Aarón M (Alex Cardero, min.69).; Thiago (Etienne Eto'o Pineda, min.93); Carlos Fdez; A. Marí (Petit, min.74) 0 - 2 Burgos CF Cantero; Lizancos; Sergio Glez.(Aitor Córdoba, min.60); Grego Sierra; Florian; David G (Víctor Mollejo, min.72); Morante ; Atienza; Iñigo Córdoba (Appin, min.60); Curro (Fermín García, min.80); Fer Niño (Mario González, min.80) Goles: Mario González 0-1, min. 84, Mario González (p) 0-2, min. 91

Árbitro: Alonso De Ena (Comité Aragonés) Mostró tarjeta amarilla a Tamarit, Pablo Pérez, a Martín y a Juan Gutiérrez por el CD Mirandés y a Sergio Glez. por el Burgos CF

Incidencia: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio de Mendizorrotza ante 4985 espectadores.

El Mirandés y el Burgos se volvieron a encontrar en un derbi que, más allá de la clasificación, siempre se vivió con una intensidad especial. Dos aficiones separadas por pocos kilómetros y unidas por una rivalidad histórica convirtieron cada duelo en una cita marcada en rojo, donde el orgullo y la emoción pesaban tanto como el juego. Así comenzó el encuentro en Mendizorrotza, intenso y emocionante.

Los jabatos presionaron con insistencia el área blanquinegra, imponiendo un ritmo alto y llevando el peso del juego gracias a un control casi constante del balón por parte del conjunto local. Aun así, el Burgos no renunció a su plan: adelantó líneas y buscó una presión alta para intentar sorprender a los locales y forzar errores en la salida, manteniendo así la tensión en un duelo de ida y vuelta.

A los 12 minutos, los locales avisaron primero con un disparo de Rafel Bauzà desde fuera del área tras un saque de esquina, pero su remate con la derecha se marchó desviado por la izquierda. Poco después, en el minuto 14, David González respondió por el Burgos con un disparo con la izquierda desde la frontal, asistido por Álex Lizancos, aunque el balón se fue alto, manteniendo el marcador inicial.

A partir de ese momento, la posesión pasó a manos del Burgos, que comenzó a dominar el balón y a circularlo con criterio para intentar embotellar al Mirandés en su propio campo. El conjunto local se vio obligado a replegarse, buscando salir al contraataque mientras los burgaleses presionaban y trataban de abrir espacios en la defensa rival. Desde el inicio, el encuentro se vio marcado por las faltas, que comenzaron a condicionar el ritmo del partido.

Casi cumplida la media hora de juego, los jabatos volvieron a acercarse con peligro al área rival. Toni Tamarit probó fortuna con un disparo con la derecha desde fuera del área, pero su remate se marchó desviado por la izquierda, sin encontrar portería y manteniendo el empate momentáneo. Otra de las oportunidades de gol corrió a cargo de Alberto Marí, que remató con la derecha desde fuera del área tras un preciso pase de cabeza de Thiago Helguera, aunque su disparo se fue alto y desviado por la derecha.

A falta de cinco minutos para el descanso, Alberto Marí volvió a generar peligro. Tras un nuevo pase de Thiago Helguera, esta vez con la izquierda desde fuera del área, su remate se acercó peligrosamente al palo derecho, pero se marchó ligeramente desviado, aumentando el nerviosismo y la alerta de los blanquinegros. Las reiteradas ocasiones de los locales hicieron que el Burgos respondiera con todo. Álex Lizancos probó fortuna con un disparo con la derecha desde fuera del área, pero su remate fue detenido por bajo hacia la izquierda, manteniendo el marcador intacto.

Con el pitido del árbitro, el encuentro se fue al descanso con el marcador todavía 0-0, dejando un primer tiempo marcado por la intensidad, los tiros fuera del área y la tensión propia de un derbi.

Comenzó la segunda mitad con un resultado abierto. Poco después de la reanudación, Florian Miguel avisó para el Burgos con un remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área, tras un preciso centro de Iván Morante. Sin embargo, el balón fue detenido por el portero, que lo atrapó alto y en el centro de la portería.

En el minuto 60, el entrenador del Burgos, Ramis, comenzó a realizar cambios estratégicos con el objetivo de buscar el primer gol y darle mayor ritmo al partido. Con estas sustituciones, el técnico pretendió aportar frescura al equipo, acelerar la circulación del balón y poner en aprietos a la defensa del Mirandés, que hasta ese momento había logrado mantener el equilibrio en el marcador. Diez minutos más tarde, el entrenador del Mirandés, Galván, respondió con sus propios cambios, buscando reforzar al equipo y mantener la intensidad en el tramo decisivo del encuentro.

A pesar de los cambios realizados por los blanquinegros, no lograron encontrar la efectividad deseada, mientras que los movimientos de Galván dieron un impulso a los jabatos. En el minuto 69, Martín Pascual remató de cabeza desde el centro del área tras un preciso pase de cabeza de Carlos Fernández, pero su disparo fue detenido por el portero por bajo hacia la izquierda. Dos minutos después, Carlos Fernández volvió a generar peligro para los locales, conectando un remate de cabeza desde el centro del área tras un centro de Toni Tamarit, aunque el balón se perdió por el lado derecho de la portería, los rojillos estaban más cerca de romper el marcador.

Sin embargo, los blanquinegros reaccionaron y buscaron volver a equilibrar el partido. Víctor Mollejo remató de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina, tras un preciso centro de Curro Sánchez, pero el balón se perdió por el lado derecho de la portería, sin que los visitantes lograran materializar su intento de peligro.

Los de Ramis lo buscaron y lo encontraron. En el minuto 83, el Burgos volvió a generar peligro con un córner provocado por Thiago Helguera, que puso a prueba la defensa local. Poco después, Iván Morante remató con la derecha desde el centro del área, pero su disparo fue rechazado, manteniendo el empate. Sin embargo, Mario González no falló en la siguiente jugada: tras otro saque de esquina, conectó un remate con la derecha desde muy cerca y adelantó al Burgos, poniendo el 0-1 en el marcador.

Los jabatos no querían irse de vacío y buscaron con insistencia el empate hasta el final. Rafel Bauzà probó fortuna con un remate con la izquierda desde el centro del área, pero su disparo se marchó desviado, frustrando las opciones locales de conseguir al menos un punto en los últimos minutos.

Y más lejos se veía la opción de puntuar cuando, en el minuto 88, el Mirandés sufrió un duro golpe cuando Toni Tamarit cometió penalti al tocar el balón con la mano dentro del área. Tres minutos después, tras revisar el árbitro la jugada, Mario González no perdonó desde los once metros y convirtió la pena máxima con un remate con la derecha, ajustado al palo izquierdo, ampliando la ventaja del Burgos a 0-2 y sentenciando prácticamente el encuentro.

Con el pitido final, el árbitro dio por concluido el derbi, dejando al Mirandés en posiciones de descenso y al Burgos en la parte alta de la clasificación, ocupando puestos de playoff, en un duelo que reflejó la intensidad, la estrategia y la emoción propia de los grandes derbis burgaleses de la categoría.