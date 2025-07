Mimbacas, en la rampa de salida del Burgos CF mediante cesión

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 18 de julio 2025, 17:18 Comenta Compartir

Fernando Mimbacas podría dejar el Burgos CF en las próximas horas. El delantero uruguayo, que esta mañana no ha estado presente en el entrenamiento en Castañares, tiene sobre la mesa opciones concretas para salir cedido en busca de minutos, tal y como ha reconocido el propio Michu durante la presentación oficial de Iván Chapela y Brais Martínez.

De hecho, varios medios colombianos ya lo sitúan en el Deportivo Cali de la máxima división cafetera, donde según esas informaciones recalaría ya en los próximos días.

En este sentido, Michu ha confirmado parte de las informaciones lanzadas desde Colombia, reconociendo que el Burgos CF y el jugador tiene sobre la mesa propuestas en firme, al menos una de ellas mediante cesión durante una temporada con opción a compra, aunque no ha mencionado equipo.

Sea como fuere, todo hace indicar que Mimbacas abandonará la disciplina blanquinegra este verano. El delantero uruguayo llegó a orillas del Arlanzón durante el pasado mercado invernal. Lo hizo procedente del Juventud de Las Piedras, propiedad directa del presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, tras colaborar activamente en el ascenso de categoría del equipo charrúa.

A pesar de presentar unos buenos números en la segunda división uruguaya y de haber firmado por tres temporadas y media, el joven delantero apenas tuvo presencia en los esquemas de Ramis la pasada campaña. De hecho, su participación se redujo a apenas 11 minutos de juego repartidos en cuatro partidos.

Más ofertas

En todo caso, la de Mimbacas podría no ser la única salida en las próximas semanas. No en vano, varios futbolistas de la actual plantilla del Burgos CF tienen un buen cartel en la categoría y no se descarta algún traspaso. A este respecto, el propio Michu ha reconocido que «está llegando interés por futbolistas que tienen contrato en vigor» y que el Burgos CF «valora vender», pero nunca «malvender».

De las salidas que pudieran producirse en las próximas semanas dependerá parte de la planificación del equipo. Así, ahora mismo, Michu ha asegurado que se contemplan refuerzos en la portería para acompañar a Ander Cantero, en la defensa, en la mediapunta y en la delantera. Aparte de ello, si se producen salidas, habría que buscar sustitutos antes de que se cierre el mercado.

Con tranquilidad

Un mercado que, eso sí, el Burgos CF afronta «con tranquilidad». «Tenemos una muy buena base de la temporada pasada, en la que incluyo también al míster», lo que da «cierta ventaja» a la hora de construir el proyecto deportivo, ha señalado Michu.

Además, ha añadido, tanto Brais Martínez como Iván Chapela «conocen» ya la categoría y al equipo, por lo que «se van a poner al ritmo de lo que pide el mister muy pronto». También confía en que Lizancos, el tercer fichaje en ser confirmado, se adapte «muy rápido» a la categoría, ya que «tiene unas características físicas brutales», ha concluido.