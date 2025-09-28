BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 28 de septiembre
Ramis: «Estamos contentos, pero tenemos que mejorar»

El entrenador del Burgos CF valora la capacidad de reacción de su equipo, pero insiste en que aún hay que mejorar en el juego con balón

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:23

Contento por la victoria, pero consciente de que el equipo aún tiene margen de mejora. El entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, ha valorado hoy la capacidad de reacción de su equipo, que ha ido «de menos a más» y ha conseguido remontar ante el Málaga para sumar tres puntos «muy importantes», pero ha insistido en que aún «hay que mejorar» en el juego con balón.

«Estamos contentos por los tres puntos. Eso es lo principal y lo que nos va a dar confianza, pero tenemos que mejorar mucho en el juego con balón. Tenemos capacidad, pero quizá no tenemos todavía la soltura suficiente. Es cierto que defensivamente los rivales nos generan poco, pero nos falta circular muchísimo más en campo rival», ha explicado el técnico catalán tras el choque.

En este sentido, ha abundado, su equipo ha ido «de menos a más» a medida que avanzaba el partido frente al Málaga. «En la primera parte no hemos encontrado ninguna conexión y nos ahogábamos nosotros solos» a la hora de sacar el balón jugado.

A partir de ahí, se han «ajustado» posiciones, sobre todo tras el descanso. Esa circunstancia, sumada a la aportación de los cambios, que «han funcionado muy bien», han permitido al cuadro blanquinegro hacerse con el control y firmar la remontada.

Satisfecho

A juicio de Ramis, esa capacidad de reacción habla muy bien de sus jugadores. «Estoy contento con contento con este equipo, porque cuando probamos cosas o cambiamos algo, lo entienden y eso nos hace mejorar», ha afirmado.

Sea como fuere, ha insistido, lo más importante son los tres puntos, que permiten al cuadro blanquinegro seguir mirando «hacia arriba»

