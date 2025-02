Ramis: «La segunda parte es para pedir perdón a la afición porque es una vergüenza»

Ruth Rodero Burgos Sábado, 1 de febrero 2025, 19:15 Comenta Compartir

Tras la derrota cosechada en El Molinón, Luis Miguel Ramos aseguró en la rueda de prensa posterior que había visto «una primera parte igualada» en la que su equipo ha «contenido bien» y en al que los dos conjuntos han demostrado «temor» y una «segunda parte» que considera que es «para pedir perdón a la afición porque es una vergüenza».

«La segunda parte es una auténtica vergüenza y yo me hago responsable de que haya sido así», aseguraba el técnico blanquinegro. «En la media parte hemos hablado de que estaba el partido indefinido, que teníamos que dar un paso porque el rival cada vez estaba más incómodo y no lo hemos entendido así, no lo hemos reflejado así o yo no se lo he sabido transmitir. Pero la segunda parte es para pedir disculpas y para que reflexionemos todos porque ha sido un desastre», asumía.

El entrenador reconocía también los problemas de su equipo en tres cuartos de campo. «Que tenemos dificultades ahí lo sabemos, lo tenemos claro. Pero la lectura va más allá, es más profunda. Aunque tengamos situaciones en las que sí tenemos condiciones para generar peligro si luego no se pone el alma que hay que poner no sale nada. Esto va mucho de alma y de corazón en el campo. Y no la hemos puesto como hay que ponerla. Sobre todo en la segunda parte».

«Hemos intentado cambiar cosas, pero ni uno, ni otro… La segunda parte, vuelvo a insistir y no quiero ahondar más, el equipo no ha existido. Ni posicionalmente, porque no hemos generado nada, pero lo que más me preocupa es que en cuanto a que nos duela lo que pasa en el campo y ver que nos estamos jugando mucho y que defendemos un escudo que la gente quiere, no lo hemos visto. Y eso sí me preocupa de verdad», reflexionaba.

Ramis reconocía, además, que el equipo necesita «complementos y refuerzos». «Lo tenemos todos claro. Cuando las cosas no salen hay que reaccionar y tenemos que reaccionar en los partido y tenemos que reaccionar en la confección final de la plantilla. Yo quiero jugadores comprometidos, que mueran cada partido, que vayan al límite y cuando vemos una segunda parte como la de hoy es obvio que es culpa mía que eso no lo estoy consiguiendo. Tengo esperanza porque he visto en otros partidos que sí, pero no me gustan los equipos en los que tengas que tirar la moneda a ver si cae cara o cruz. Yo busco que caiga siempre de cara y lo persigo, lo busco, lo grito lo animo, pero… es obvio que no lo están recibiendo o yo se lo estoy explicando mal. Mañana volveremos a insistir otra vez», aseguraba.

El entrenador, además, afirmaba que espera que sea suficiente el tiempo que queda de mercado para que el Burgos consiga las herramientas que necesita para afrontar lo que queda de Liga. «La dirección deportiva viene trabajando hace mucho tiempo y no se parte de cero, no empezamos a mirar esta noche, hay un trabajo detrás y espero que podamos encontrar lo que se ajusta a lo que necesitamos», explicaba.

Y aunque Ramis asumía la responsabilidad de lo ocurrido en el encuentro de El Molinón también reconocía que «en la segunda parte» del encuentro los jugadores no habían ido a tope. «Veníamos en una línea muy buena, en la que habíamos tenido cierta continuidad en el juego, nos habíamos juntado bien, somos un equipo que necesitamos defender bien, pero es que hoy tengo la sensación de que hemos regalado nosotros el partido. La segunda parte han sido los 45 peores minutos desde que estoy yo aquí», insistía.

El técnico no quiso señalar a ningún jugador, pero aseguró que se iba con «la sensación colectiva de no querer defender lo tuyo». «Cuando esperas que las cosas salgan por arte de magia no salen. Y cuando te quieres dar cuenta el rival se te ha echado encima y con muy poquito el rival nos ha ganado», aseveraba.

En cuanto a las dificultades de los blanquinegros cuando se ponen por detrás en el marcador, Ramis aseguraba que «cualquier equipo» se siente «más cómodo por delante en el marcador». «Cuando vamos por detrás nos cuesta mucho ya no solo generar sino encontrar esa contundencia, esa eficacia, no irnos del partido. Pero es que hoy no nos hemos ido del partido con el 1-0, nos hemos ido con el 0-0», sentenciaba.

Para finalizar, Ramis ha reclamado la llegada de «algo más atrás» y «en el centro del campo» en estos dos días de mercado.