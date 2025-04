Ramis: «Solo pedía que el árbitro mirara el VAR; nos jugábamos mucho»

Ruth Rodero Burgos Sábado, 26 de abril 2025, 22:06 Comenta Compartir

Dos caras, como las monedas. Así ha sido el partido del Burgos CF en Anduva ante el Mirandés, y su técnico, Luis Miguel Ramis, así lo reconocía. «La valoración de la primera parte no es buena porque, si bien hemos defendido bien, pero algo atrás para lo que habíamos planificado, nos ha costado mucho darle continuidad al balón, aún con eso hemos encontrado la situación del penalti, que nos podría haber puesto por delante, y una segunda parte mucho más completa. Mucho más completa defensivamente, un poco más expuesta, pero con balón mucho más completa. Hemos generado muchísimo más peligro y cada vez que llegábamos a su zona de área eran posibilidades de gol», reconocía Ramis.

Además, el entrenador blanquinegro también explicó lo que ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el árbitro le expulsó: «Hacía tiempo que no me sentía tan impotente en un banquillo, pero tiene que tocarte alguna vez. Yo le he protestado. Simplemente le he protestado. La primera le he dicho que por favor la mirara en el VAR y la segunda que por favor la mirara en el VAR. Solo pedía que el árbitro mirara el VAR; nos jugábamos mucho. Bueno, él entiende que hacía gesticulando, ha sido una detrás de otra. Es decir, yo no sé si ni siquiera le he dado tiempo a escuchar. Si te he dicho lo mismo dos veces en un segundo, con una (tarjeta) vale. Ya se lo he dicho. Pero bueno, ya está. Muchas veces intentan apaciguar o ganar un poquito de tiempo con ese tipo de situaciones, pero bueno, eso es lo de menos. Lo realmente importante es que por qué en esa situación no se va a ver a al VAR siendo tan decisiva».

«Si la va a ver al VAR, yo la he visto, y en dos segundos, lamento decir, pero el portero comete un error y se le va de las manos. Eso de que no se puede tocar al portero en el área hace siglos que dejó de existir. Lo roza, lo toca muy levemente, porque a parte a Flo lo empuja uno del Mirandés, pero no es un encontronazo. Y se ve claramente cómo al jugador se le va de las manos. Visto en el iPad en un segundo. Solo pedía que lo fuera a ver, si lo va a ver, tiene que corregirlo y tiene que dar gol. Tan sencillo como eso. Y así no nos equivocamos, no nos vamos todos cabreados, no aparece lo de después, no se sigue hablando de esto, del otro, tal… Pero bueno, ha considerado que no tenía que ser así, pues se acabó. Para nosotros los puntos eran muy importantes también, porque queríamos seguir mirando hacia arriba, para ellos también, pero en ese sentido pues hoy han tenido ellos esa suerte de cara y nosotros no», alegaba el entrenador.

Esta derrota puede alejar al Burgos CF de las opciones de llegar a alcanzar los play off de ascenso, aunque Ramis, recordaba que hasta hoy llevaban «ocho partidos sin perder». «Es obvio que se frena (la progresión). Nosotros hemos hecho suficientes cosas para seguir sumando, inclusive, por momentos, para poder ganar el partido, porque han sido situaciones bastante más claras de las que han tenido ellos. Es verdad que ellos lo que hacen en ataque lo hacen muy bien. El segundo gol, por ejemplo de ellos, el despeje de Grego, con el forcejeo con el delantero, eso es más falta que la que pasa con el portero. Lo que pasa es que como es un central con un delantero, una acción tal, pues no se pita. Pero eso es más falta que lo otro. Pero para mí no lo es tampoco, porque es un forcejeo en el que Grego se tiene que imponer. Lo desequilibra y el balón sale suelto, no hacemos bien la cobertura, bueno, puede aparecer. Pero bueno, si nos frena porque teníamos ganas de conseguir una victoria aquí, de sumar puntos, de seguir mirando hacia arriba, ahora tenemos dos partidos en casa, bueno, se para todo un poco y se pone todo mucho más difícil, para lo que nosotros queríamos en ese tramo final de temporada. Pero son 15 puntos, son muchos y hay que pelearlos todos», indicaba.

Porque el segundo gol del Mirandés ha llegado cuando el Burgos CF se encontraba más cómodo en el partido: «No hemos tenido recompensa a esa posibilidad de empate que hemos conseguido. Hemos estado mucho mejor, hemos llegado muchas veces por fuera, situaciones de balones sueltos que podrían haber generado una situación de gol. Bueno, sí, es verdad, pero a veces pasa, a veces pasa que te vuelcas un poco más. El equipo en la segunda parte ha cogido mucha más confianza con balón, ha arriesgado mucho más. En la primera parte no aparecíamos de verdad a los apoyos que habíamos trabajado al poseedor de balón. Y la segunda vez del minuto uno ya lo hemos hecho y nos hemos dado cuenta que podíamos dominar el partido y lo hemos hecho y efectivamente sí, el gol ha llegado cuando estábamos bien. Estábamos bien, pero son los riesgos también que se corren en ese tipo de situaciones. A lo mejor si nos hubiéramos guardado un poquito mejor no hubiera llegado, pero no hubiéramos tenido tampoco las posibilidades que hemos tenido después», analizaba.

Queda 15 puntos por jugarse y el Burgos está a 8 puntos del play off, una diferencia importante pero no imposible, por lo que Ramis considera que deben agarrarse «a la responsabilidad y a la profesionalidad que tiene la plantilla» para no desfallecer en el intento por alcanzar la liguilla de ascenso. «A esta plantilla no hace falta que tengamos que insistir mucho en eso. Es una plantilla que compite, que entrena, que es muy seria en cuanto a preparar el siguiente partido y esto es lo que vamos a hacer. Preparar el siguiente partido bien, que también va a ser muy duro, descansar bien y seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir aprendiendo de este tipo de situaciones y de este tipo de partidos. Y poco más. Pero tenemos ilusión en seguir sumando. Quedan cinco partidos, tres en casa, los queremos ganar. Iremos a dos partidos fuera también muy difíciles, pero tenemos que seguir manteniendo la ilusión. Defendemos un escudo, una camiseta. Creo que hemos hecho un tramo final, o estamos haciendo un tramo final de liga muy bueno, muy bueno. Es exitoso vernos también en esa posición en la que estamos ahora teniendo en cuenta pues todo lo que tenemos por debajo y eso ha costado mucho y ha sido muy difícil. Por lo tanto, bueno, hoy no estamos contentos obviamente, pero yo estoy orgulloso de la trayectoria del equipo y como intenta hacer las cosas que trabajamos con mayor o menor acierto y luego está todo lo que rodea, que eso ya os encargaréis vosotros mejor que yo», finalizaba.