Convenio de colaboración Se rompe la relación entre el Burgos CF y el Real Burgos Franco Caselli, consejero delegado, y César Traversone, director deportivo / AIA El convenio firmado, por el que el club blanquinegro cedía hasta seis jugadores al rojipardillo, está en estos momentos roto a dos días de que comience la temporada en Segunda B y Tercera ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Jueves, 22 agosto 2019, 20:41

Un intenso desencuentro entre el presidente del Real Burgos, Juan Antonio Gallego, y el director deportivo, César Traversone y la abogada del club, Mónica Scocco, ha llevado a que ambas entidades rompan una relación que se había materializado en un convenio de colaboración. El Burgos CF establecía la cesión de hasta seis jugadores en favor del Real Burgos. Sin embargo, tras la discusión que tuvo lugar ayer por la mañana en las oficinas del club, el documento no tendrá efecto. Y esto ocurre a dos días para el inicio de liga en Segunda B y Tercera.

La situación deja en una peor situación al Real Burgos, que contaba actualmente con cinco jugadores cedidos y preparaba con ellos el partido de este domingo (18:30 horas) ante el Real Ávila. Gallego ha pedido disculpas a los afectados del Burgos CF, en un intento por reconducir una situación en la que él es el que más tiene que perder.

En este sentido, aunque aún guarda la esperanza de que los dirigentes de la entidad blanquinegra reconsideren su decisión de no continuar con el convenio, en estos momentos el propio Gallego ha reconocido, en declaraciones a la Cadena Ser, que pinta mal y están intentando mantener las condiciones del convenio.

«Ha habido un pequeño desencuentro» y se ha dado «una situación indeseada» que ha dejado el convenio en una «situación complicada» Juan antonio gallego, presidente del real burgos

El dirigente ha explicado que «ha habido un pequeño desencuentro» y se ha dado «una situación indeseada» que ha dejado el convenio en una «situación complicada». Gallego ha justificado lo vivido en esa reunión en un momento previo al inicio de temporada en el que existe un exceso de nervios y tensión. «En el fútbol estamos acostumbrados a vivir situaciones de tirantez», ha explicado y ha añadido, hemos visto como jugadores que se pegan con entrenadores» y es que el fútbol es «una actividad en la que se genera bastante tensión», ha justificado.

Por otro lado, el presidente del Real Burgos ha indicado que están intentando mantener las condiciones del convenio y ha reconocido su parte de culpa. «Dentro de la lógica se nos puede achacar que hemos sido nosotros», y ha continuado «estamos dispuestos a asumir cualquier tipo de responsabilidad».

Cabe recordar que este convenio no se ha firmado en público y no se ha presentado sus condiciones ante los medios de comunicación y los aficionados. Sin ver la luz podría acabar en la basura en el caso de que no se reconduzca una relación actualmente rota.