BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas quemadas en el término municipal de Castrocalbón (León). Lucía Gutiérrez

1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»

Sigue en directo las última hora de los fuegos que han puesto en jaque a Castilla y León

J. A. Pardal

J. A. Pardal

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:41

Publicidad

Top 50
  1. 1 La conocida cadena de comida rápida que abrirá un nuevo restaurante en el centro de Burgos
  2. 2 Herida una mujer en un atropello en Burgos capital
  3. 3 El puente del Bulevar en Capiscol verá la luz en Burgos tras tres años con un carril cerrado
  4. 4 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  5. 5 «Nuestros hijos no están seguros»: vecinos de Burgos denuncian el deterioro y abandono de un parque infantil
  6. 6 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  7. 7 Figoli y Ayala se ven este viernes para abordar la reforma del estadio de El Plantío
  8. 8 El ingrediente que lo hace casi todo por tu piel: la recomendación de un experto para cuidarla en vacaciones
  9. 9 554.000 euros para crear una zona de emprendimiento e innovación en el colegio de un pueblo de Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 14 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»

1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»