Visita del viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, al Centro Asociado de Briviesca, dentro del programa CyL Digital Rural. JCyL

Más de 20.000 ciudadanos solicitaron asesoramiento tecnológico gratuito dentro en el CyL Digital

Del total, más de 15.000 consultas fueron presenciales, donde la seguridad digital lidera las demandas (31,8%)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:48

La Junta de Castilla y León atendió a más de 20.000 ciudadanos a través de su servicio de asesoramiento tecnológico gratuito, un recurso enmarcado en la apuesta CyL Digital y que se consolida como un apoyo esencial para resolver dudas digitales de manera sencilla, cercana y eficaz.

Con un total de 15.225 atenciones presenciales y 4.885 en remoto, el servicio ha experimentado un «notable crecimiento» gracias a la incorporación, desde finales de 2023, de la modalidad a distancia mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y WhatsApp, que permite a cualquier persona de Castilla y León acceder de forma rápida y sencilla a este recurso, señalaron desde la Junta.

Más en concreto, el asesoramiento en seguridad digital lidera las demandas con un total de 6.412 consultas (31,88 por ciento), al abordar temas como protección de dispositivos, privacidad, antivirus, copias de seguridad y gestores de contraseñas.

Le siguen el uso de aplicaciones habituales (WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, redes sociales) con 5.294 consultas (26,33 por ciento); la configuración y uso del ordenador con 5.247 atenciones (26,09 por ciento); y los trámites online (certificados digitales, DNIe, cl@ve, citas médicas, banca online) con 2.203 consultas (10,95 por ciento).

Este servicio, gestionado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, refleja el «firme compromiso» del Ejecutivo autonómico con la atención y el servicio público y la reducción de la brecha digital, facilitando que cualquier persona, con independencia de su edad, lugar de residencia o nivel de conocimiento tecnológico, pueda desenvolverse con seguridad y confianza en el uso de las nuevas tecnologías.

