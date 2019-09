Barcones considera que Sánchez ha evitado «un gobierno de la rapiña» como el de Castilla y León Raúl de la Hoz cree que al PP le «va a ir bien» el 10-N y critica los «intereses personales» del presidente en funciones ARTURO POSADA Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:04

Los grandes partidos politicos de Castilla y León intensifican el 'modo electoral' ante la inminente convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el próximo 10 de noviembre. El PSOE confía en mantener su condición de ganador en las urnas, el PP está seguro de que mejorará sus resultados de abril, Podemos se ve como el único partido «coherente» y Ciudadanos opta por guardar silencio hasta que se dé carácter oficial a la convocatoria electoral.

El PSOE de Castilla y León se ciñe al discurso argumental del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. «Los socialistas no queríamos esto. Lo hemos dicho por activa y pasiva», señaló este miércoles Virginia Barcones, vicesecretaria general de los socialistas en la comunidad. Barcones abrió una pequeña rendija para la autocrítica, al señalar que «cuando sucede una repetición electoral ni todo es blanco, ni todo es negro y nadie tiene el cien por cien de la culpa ni está exento de ella». Sin embargo, y a juicio de Barcones, los socialistas han hecho «todo lo posible para formar gobierno» tras vencer en las urnas el 28-A, pero sin buscar un acuerdo a toda costa. En esta punto, comparó la situación política nacional con la nacional. «En Castilla y León estamos viendo las consecuencias de los gobiernos a cualquier precio. No queremos un gobierno de la rapiña, como ha sucedido en nuestra comunidad con PP y Ciudadanos. No queremos reparto de sillas y sillones, sin proyectos fuertes y estables»,subrayó.

Barcones aseguró en Soria que los socialistas tienen la «conciencia tranquila» y recordó que Podemos «ha negado por cuarta vez la conformación de un gobierno de progreso». También ha afeado que PP y Ciudadanos no tuvieran «altura de miras» para «pensar en el Estado» y facilitar un Ejecutivo que no dependiera de «ninguna de las maneras de las fuerzas independentistas catalanas». «Hemos oído muchas veces decir que el PSOE tenía pactos a izquierda y a derecha, y con los independentistas y se ha demostrado que todo eso era falso. No queríamos un gobierno a cualquier precio», insistió Barcones, quien pidió «con toda la humildad a los españoles» que sigan confiando en el PSOE el 10-N.

En el PP de Castilla y León, las invectivas se dirigen a Pedro Sánchez, al que el portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de la Hoz, acusa de actuar «de manera egoísta en defensa de los intereses de su partido». «Estamos perdiendo el tiempo en un país que no puede perder más tiempo desde abril, para terminar donde quería Sánchez: en una nueva convocatoria de elecciones». De la Hoz recordó que España sigue sin Presupuestos, «con síntomas evidentes de desaceleración», mientras Sánchez «piensa en sus intereses electorales con una convocatoria electoral que costará 170 millones de euros».

Raúl de la Hoz considera que esta nueva cita con las urnas permitirá recuperar terreno electoral a un PP que cayó de manera lastimosa de 137 a 66 diputados el pasado 28 de abril. «Creo que al PP le va a ir bien en estas elecciones, aunque no se trata de ganar o de perder, de mejorar o de empeorar, sino de pensar en los españoles». Por eso, confió en que «los españoles digan al señor Sánchez que España no está para experimentos ni para arriesgar su crecimiento económico por el hecho de que el señor Sánchez quiera dar un ministerio o medio ministerio a Podemos».

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, ve «irresponsabilidad» en Pedro Sánchez al abocar «al país a unas nuevas elecciones, algo que tan solo quería la CEOE y el Círculo de empresarios», según declaró este miércoles en León. Pablo Fernández criticó que Pedro Sánchez, «en vez de haber hecho todo lo posible por llegar a un gobierno de izquierdas», hays hecho «todo lo contrario en una falta de responsabilidad ciudadana». Por ello, señaló a Podemos como «el único partido coherente», según recoge Ical.

Para Fernández, «hacer política y gobernar es escoger y elegir» e insistió así en que «no se puede querer estar con la CEOE y los trabajadores o con las eléctricas y sus usuarios», de modo que puso de relieve a Pedro Sánchez que «tiene que elegir entre ser la personas que configure un gobierno de izquierdas o la que pase a la historia por entregar el país a la derecha». El secretario general de Podemos en Castilla y León avanzó que su formación repetirá «las mismas listas» que en las últimas elecciones generales, «salvo alguna incorporación civil».

Ciudadanos Castilla y León opta por mantener silencio sobre el 10-N, a la espera de que se agoten todos los plazos oficiales. «Hasta que la convocatoria electoral no sea oficial, no hacemos declaraciones», señalaron en la formación naranja.