La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ante los medios de comunicación. ICAL

Blanco reitera que Mañueco quiere «agotar la legislatura» y «la fecha límite» sería el 15 de marzo

La vicepresidenta de la Junta insiste en que «lo que ha dicho el presidente Mañueco en innumerables ocasiones», tanto en las Cortes de Castilla y León como en diferentes actos públicos

Mariluz Martínez / ICAL

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:22

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reiteró este jueves, 18 de septiembre, en Burgos que el objetivo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es «agotar la legislatura» y que «la fecha límite» sería el 15 de marzo, en respuesta a las palabras antes de ayer en Palencia del secretario general autonómico del PP, Francisco Vázquez, quien aseguró que tendrían lugar el 15 de marzo del próximo año si no se adelantaban las elecciones generales.

A preguntas de los periodistas antes del acto con motivo del 50 aniversario de la planta de Adisseo en Burgos, Blanco insistió: «Reitero lo que ha dicho el presidente Mañueco en innumerables ocasiones, tanto en las Cortes de Castilla y León como en cualquier acto público que ha tenido», por lo que recordó que «el objetivo del presidente Mañueco es agotar la legislatura».

«La fecha límite, como él mismo ha comentado, para poder agotar sería el 15 de marzo, pero su objetivo, y le reitero, es agotar la legislatura», enfatizó la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico. «Reitero que el objetivo del presidente es agotar la legislatura y que la fecha límite para poder agotar la legislatura sería el 15 de marzo», sentenció.

