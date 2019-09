César Rico: «El debate sobre la capital efectiva de Castilla y León es desafortunado y absurdo» César Rico, presidente del PP burgalés y presidente de la Diputación. / Patricia Carro El presidente del Partido Popular en Burgos, César Rico, considera que no tiene «ningún sentido» abrir un debate de estas características cuando la comunidad puede seguir funcionando sin capital efectiva AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Martes, 3 septiembre 2019, 19:48

Como una ocurrencia «fuera de lugar» ha calificado César Rico, presidente del Partido Popular de Burgos y presidente de la Diputación de esta provincia, el anuncio realizado por De Santiago-Juárez sobre una moción al pleno del Ayuntamiento de Valladolid para que el Estatuto de Autonomía reconozca a Valladolid como la capital de Castilla y León.

En este momento la comunidad funciona sin capital efectiva y Rico asegura que «hasta ahora la comunidad ha marchado muy bien con un reparto de las sedes de los distintos poderes. Si ha funcionado sin desequilibrios territoriales abrir ahora este debate es desafortunado y absurdo».

El presidente del PP burgalés califica este debate generado por el concejal del grupo municipal popular y exvicepresidente de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, como algo «fuera de lugar». Además, Rico ha recalcado que el PP de Castilla y León tiene «un criterio que no es distinto al del resto de grupos de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía ya fijó en su momento la sede de las diferentes instituciones de la comunidad autónoma. Es un tema pacífico». Además, Rico ha recordado que el debate procede de alguien [De Santiago-Juárez] que «ha tenido la responsabilidad de introducir en el Estatuto modificaciones en dos ocasiones».

De Santiago-Juárez ha reconocido durante el anuncio de esta moción municipal que en 2007 no se incluyó este porque «no nos atrevimos a hacerlo». El presidente del PP burgalés ha añadido que «cada uno es libre de hacer las propuestas que quiera pero creo que esto no responde a la política que el PP tiene en Castilla y León. Podrá aprobarse o no en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, supongo que no se aprobará, pero no compartimos ese criterio».

Rico descarta siquiera el debate, ya que es un tema en el que «todas las formaciones políticas están a favor de lo que está vigente. El debate es inicuo y no tiene sentido».