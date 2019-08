Ciudadanos contrata un peritaje externo para investigar las primarias en Castilla y León La exportavoz municipal, María José García Orejana. / Antonio de Torre La comisión de garantías obvia la queja de Orejana sobre la concentración de cargos de Noemí Otero porque los estatutos admiten la compatibilidad MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Miércoles, 28 agosto 2019, 22:39

La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha decidido contratar un peritaje externo para investigar el proceso de elecciones primarias en Castilla y león. Así se lo ha trasladado el órgano del partido a la exconcejala María José García Orejana, tras la carta que remitió y que obtuvo una primera respuesta de Francisco Igea, en la que le indicó que nadie tiene «más deseo» que él de que se aclare.

La respuesta de la comisión a García Orejana indica que las primarias no solo están siendo investigadas en vía judicial, sino que, conforme a los estatutos de Ciudadanos, «está realizando una investigación técnica y por peritaje externo a fin de llegar a una mayor y mejor conclusión». Añade que debe de valerse de profesionales que estudien los «aspectos informáticos» del episodio.

No obstante, Orejana insiste en que no se le ha comunicado un plazo para la conclusión del expediente, a pesar de que han transcurrido varios meses y de que, según dice, no se le ha aclarado «si se actuó o no de acuerdo con los valores y la ética del partido», pues considera que «Ciudadanos debe dar ejemplo de ética y de transparencia», y más ahora que Francisco Igea es el consejero responsable de esta materia en la Junta de Castilla y León.

«Limpieza»

Entiende la exconcejala que la comisión y el consejero «deben entrar a valorar el tema político» que hay de fondo en el proceso de las primarias y explica, por otra parte, que detrás de su iniciativa hay un grupo de afiliados tanto de Segovia como de otras provincias de la comunidad, «que se mueve a nivel de todas las provincias», interesadas en conocer si el expediente interno y el planteado ante la fiscalía siguen adelante, pues «la limpieza del partido es la clave para que siga vivo».

Insiste también Orejana en su queja ante el hecho de que la portavoz en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, compatibilice el cargo con el de diputada responsable del área de Promoción Económica de la Diputación, pues el primero supone una dedicación de al menos el 55% y el segundo del cien por cien, «y eso es imposible». Pone en cuestión además que Otero haya designado a su pareja, Alfonso Martín, secretario de Acción Institucional de Cs, que no resultó elegido concejal en Torrecaballeros, como asesor personal, pues considera que no se pone en duda que se haya seguido el protocolo electoral, pero no le vale la respuesta simple de la comisión de garantías de que los estatutos admiten la compatibilidad de los cargos de diputado y concejal.

Destaca también que le extraña la rapidez de la respuesta, porque la obtuvo el mismo día que envió su correo, el 23 de agosto, por la mañana, lo que le lleva apensar que «no se ha estudiado con la profundidad que merece» la cuestión planteada. «Queremos una respuesta clara y concisa de la comisión de garantías para las dos cuestiones», subraya Orejana. Y antes, precisa, ha de hacerse «un estudio exhaustivo» para que la resolución «sirva de indicador tanto para los afiliados como para los futuros votantes de Ciudadanos».